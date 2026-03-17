Построение "смарт-городов" и "смарт-регионов" в РК: утверждена методика

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 13 марта 2026 года утверждена Методика по построению "смарт-городов" и "смарт-регионов", сообщает Zakon.kz.

"Смарт-город" – концепция развития городской среды, предусматривающая внедрение комплекса высокотехнологичных решений и инновационных систем для эффективного управления инфраструктурой, ресурсами и предоставлением услуг в целях обеспечения устойчивого повышения качества жизни населения.

"Смарт-регион" – концепция цифровой трансформации области (территориальной единицы), направленная на создание интегрированной экосистемы управления социально-экономическими процессами, обеспечивающей взаимодействие государственных органов, бизнеса и населения для устойчивого развития всей территории региона, включая районный уровень.

Целями "смарт-города" и "смарт-региона" являются:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни населения;

формирование эффективной системы управления городом и регионом;

повышение конкурентоспособности города и региона.

Ключевыми принципами "смарт-города" и "смарт-региона" являются:

человекоцентричность и повышение качества жизни;

устойчивость и экологическая ответственность;

прозрачность и вовлечение граждан;

безопасность;

инклюзия и цифровое равенство;

инновации и технологическая адаптация;

интеграция и взаимосвязанность систем.

Основные сферы "смарт-города" и "смарт-региона":

управление городом и регионом;

общественная безопасность;

транспорт и логистика;

социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);

экология;

жилищно-коммунальное хозяйство;

экономика и бизнес;

инфраструктура.

Методика основывается на международных стандартах и методологиях, и опыте, и предусматривает методологический подход к стандартизации и координации процессов управления. Данный подход обеспечивает эффективное управление ресурсами, определение приоритетных технологий и классификацию городов и регионов по их потребностям с целью минимизации дублирования затрат и усилий, а также способствует формированию устойчивой и масштабируемой системы управления "смарт-городами" и "смарт-регионами".

Методика предназначена для оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:

города республиканского значения и столица, включающие города Астана, Алматы и Шымкент;

города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;

города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.

Внедрение концепции "смарт-города" и "смарт-региона" осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах, указанных выше.

Предусмотрено, что местные исполнительные органы (МИО) обеспечивают эффективную цифровизацию городов и регионов в рамках реализации инициатив "смарт-города" и "смарт-региона".

МИО разрабатывают и утверждают Стратегию развития "смарт-города" и "смарт-региона" и Дорожную карту по реализации Стратегии по согласованию с уполномоченным органом.

Стратегия построения "смарт-городов" и "смарт-регионов" является основой для определения приоритетов, целей и этапов реализации проектов "смарт-города" и "смарт-региона". Она включает анализ текущего состояния, постановку долгосрочных и среднесрочных целей, а также ключевые направления развития, основанные на потребностях жителей и бизнеса.

Стратегия учитывает специфику города и региона с точки зрения его масштаба, инфраструктуры, ресурсов и социально-экономического контекста, и других особенностей, обеспечивая инструментарий для оценки цифровой зрелости и адаптации базовых инициатив под локальные условия.

Для реализации компонентов "смарт-города" и "смарт-региона" в МИО создается рабочая группа (на уровне области, города республиканского значения и столицы) по вопросам развития "смарт-города" и "смарт-региона".

Разработка Стратегии осуществляется Рабочей группой путем проведения обследования территориальной единицы на предмет преобразований и готовности к ним. В рамках данного обследования формируется представление о городе и регионе, особенностях его развития, потребностях его жителей, бизнеса.

На данном этапе проводится аудит состояния цифровой инфраструктуры и внедренных цифровых систем. Источником данных выступают (в разрезе административно-территориальной единицы) официальные статистические данные, база единого контакт-центра 109, ситуационного центра, единая площадка для приема и обработки обращений граждан, оценки индивидуальных экспертов и/или экспертного сообщества, мониторинг цифрового поля.

Итогом обследования является протокол заседания рабочей группы с приложением комплексного обзора общей ситуации в городе и регионе, базовые инициативы, которые требуют первоочередного решения, а также дополнительные инициативы, определенные по итогу заседания рабочей группы.

Стратегия формируется на основе следующих разделов:

обзор текущей ситуации и контекст – анализ существующей цифровой инфраструктуры, рыночных и социальных условий, целей цифровой трансформации, а также определение уровня цифровой зрелости города и региона;

видение и миссия – определение долгосрочных целей и ключевых направлений развития "смарт-города" и "смарт-региона";

целевая модель и архитектура – описание желаемого состояния цифровых объектов и процессов, включая их интеграцию в цифровую архитектуру государства;

цифровой профиль города и региона – комплексный набор данных, служащий основанием для обоснованного выбора инициатив и планирования ресурсов;

метрики и ключевые показатели эффективности – система измерения прогресса и результатов реализации инициатив;

управление рисками и изменениями – процессы адаптации, управления кадровыми и техническими ресурсами, минимизация рисков;

финансовое обеспечение – расчет затрат, определение источников финансирования и оценка экономической эффективности проектов;

коммуникация и вовлечение заинтересованных сторон – стратегии взаимодействия с населением, бизнесом и партнерами для поддержки инициатив;

мониторинг, оценка и корректировка Стратегии – непрерывный анализ и оптимизация на основе обратной связи, а также данных архитектурного портала цифровых объектов государства.

Согласно разработанной Стратегии, формируется Дорожная карта, в которой конкретизируются базовые и дополнительные инициативы со сроками реализации, ответственными исполнителями, ожидаемыми результатами (в том числе содержащие измеримые количественные показатели их достижения).

Для населенных пунктов разных административных категорий определен свой перечень функционала базовых инициатив, с возможностью расширения функционала в соответствии с потребностями конкретного города и региона.

Разработанный проект Стратегии и Дорожной карты представляется уполномоченному органу до конца третьего квартала соответствующего года для рассмотрения и последующего согласования. Проекты внесения изменений или дополнений в Дорожную карту вносятся в уполномоченный орган при наличии обоснований, включая результаты мониторинга реализации мероприятий, изменения внешних условий.

Проект Стратегии и Дорожной карты рассматривается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней.

Стратегия и Дорожная карта утверждаются первым руководителем соответствующего акимата по согласованию с первым руководителем уполномоченного органа.

После утверждения Стратегии и Дорожной карты МИО принимает комплекс организационных мер, включая финансовое планирование.

Утвержденные Стратегии и Дорожные карты в срок не позднее трех рабочих дней со дня их подписания размещаются МИО на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также в цифровой системе проектного управления для обеспечения мониторинга и координации со стороны Архитектурно-координационного центра.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.