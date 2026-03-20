Риски лоббизма в Алатау из-за спецрежима прокомментировали в правительстве

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве оценил риски лоббизма в городе Алатау из-за введения специального экономического режима, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что Алатау не является офшорной зоной.

"Оффшорная зона – это когда налоги минимальные, ты регистрируешь компанию, минимальные деньги платишь и делаешь торговые операции свободные, какие-то другие вещи в других частях мира. Город Алатау не будет офшорной зоной. У нас преференции только для компаний, которые непосредственно свою деятельность будут осуществлять на территории города Алатау. Все преференции будут формализованы в бизнес-лицензиях, которые будут выдаваться администрацией города. В них будут, с одной стороны, преференции, с другой стороны, обязательства инвестора: сколько рабочих мест, сколько налогов, сколько времени займет построение, ведение того или иного объекта, будь то фабрика, завод или социальные учреждения", – сказал Бозумбаев.

По его словам, будет открытая информационная система, где будут полностью отображаться все льготы и преференции.

"Это все открыто для любого инвестора, как и его обязательства, и то, как он их исполняет. И любой гражданин Казахстана может свободно зайти на этот ресурс и посмотреть, как обстоят дела. Вы увидите – они избранные или не избранные. Наши инвесторы, иностранные инвесторы, любые инвесторы – это хорошо", – добавил вице-премьер.

