#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Экономика и бизнес

Риски лоббизма в Алатау из-за спецрежима прокомментировали в правительстве

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 13:24 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 20 марта 2026 года на брифинге в правительстве оценил риски лоббизма в городе Алатау из-за введения специального экономического режима, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что Алатау не является офшорной зоной.

"Оффшорная зона – это когда налоги минимальные, ты регистрируешь компанию, минимальные деньги платишь и делаешь торговые операции свободные, какие-то другие вещи в других частях мира. Город Алатау не будет офшорной зоной. У нас преференции только для компаний, которые непосредственно свою деятельность будут осуществлять на территории города Алатау. Все преференции будут формализованы в бизнес-лицензиях, которые будут выдаваться администрацией города. В них будут, с одной стороны, преференции, с другой стороны, обязательства инвестора: сколько рабочих мест, сколько налогов, сколько времени займет построение, ведение того или иного объекта, будь то фабрика, завод или социальные учреждения", – сказал Бозумбаев.

По его словам, будет открытая информационная система, где будут полностью отображаться все льготы и преференции.

"Это все открыто для любого инвестора, как и его обязательства, и то, как он их исполняет. И любой гражданин Казахстана может свободно зайти на этот ресурс и посмотреть, как обстоят дела. Вы увидите – они избранные или не избранные. Наши инвесторы, иностранные инвесторы, любые инвесторы – это хорошо", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали, что в Алатау хотят ввести персональную ответственность проектировщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Персональную ответственность проектировщиков хотят ввести в Алатау
Рано считать неубитых птиц – Бозумбаев прокомментировал возможность повышения зарплат из-за роста цен на нефть
Как будут контролировать трату выделенных для борьбы с паводками 49 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: