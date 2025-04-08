Обновлен порядок деятельности военных и специальных учебных заведений МВД РК

Приказом министра внутренних дел от 1 апреля 2025 года внесены изменения в Правила деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок деятельности военных, специальных учебных заведений МВД РК, который включает организацию: управления деятельности; образовательной деятельности; воспитательной работы; научно-исследовательской, редакционно-издательской и международной деятельности учебных заведений МВД.

Вузы реализуют образовательные программы очно и дистанционно.

В вузах подготовка кадров с высшим, послевузовским и дополнительным образованием осуществляется различными по содержанию и срокам обучения образовательными программами.

Учебный год для обучающихся по очной форме в вузе начинается в соответствии с рабочим учебным планом с 1 сентября, делится на академические периоды (семестры, триместры, кварталы) и заканчивается в сроки, установленные академическим календарем. Для 1-го курса дата начала учебного года при проведении учебно-лагерных сборов начинается ранее 1 сентября.

Академические отпуска курсантам, магистрантам и докторантам предоставляются на основании заключения окружной военно-врачебной комиссии продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни, а также в случае рождения, усыновления ребенка до достижения им возраста трех лет.

Отчисление обучающихся производится приказом начальника вуза.

Допускается отчисление обучающихся по собственному желанию, за академическую неуспеваемость, за нарушение принципов академической честности, за нарушение служебной дисциплины, по состоянию здоровья.

Предусмотрено, что обучающиеся, достигшие призывного возраста и отчисленные по академической неуспеваемости, за нарушение принципов академической честности, недисциплинированности, а также по собственному желанию, направляются в органы военного управления по месту жительства для постановки на воинский учет.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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