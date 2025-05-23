Какие товары чаще покупают на маркетплейсах: обзор электронной коммерции

Электронная торговля в Казахстане уверенно набирает обороты. Насколько вырос рынок и какие товары в основном приобретают на маркетплейсах и в интернет–магазинах, в материале Zakon.kz.

В 2024 году объем рынка розничной электронной коммерции с учетом маркетплейсов составил 3,15 трлн тенге, из них оборот розничной торговли через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 2,6 трлн тенге (84,9%), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный интернет-ресурс, – 476,5 млрд тенге (15,1%), следует из данных Бюро нацстатистики.

Таким образом, доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли в 2024 году составила 14,1%. Для сравнения: в 2020 году ее доля была на 10% меньше, а объем составлял лишь 476,6 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Доля предприятий, использующих маркетплейсы, в 2024 году составила 82,5%, реализующих товары и услуги через собственный интернет-ресурс – 26,8%, из них 9,3% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный интернет-ресурс).

Также уточняется, что объем услуг электронной коммерции с учетом маркетплейсов составил 2,4 трлн тенге.

Какие товары приобретали на маркетплейсах

За 2024 год наибольшую долю от общего объема розничной реализации товаров через маркетплейсы составили телефоны и гаджеты – 27,4%, бытовая техника – 13,3%, одежда, обувь и спортивные товары – 10,3%, компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары – 5,7%.

Средний чек для розничных товаров, реализованных через маркетплейсы, в 2024 году составил 17 572 тенге, для оказанных услуг – 3274 тенге.

Фото: Zakon.kz

В статистике указано, что наибольшая доля (79%) от общего объема розничной электронной торговли через маркетплейсы пришлась на средние предприятия, малые – 17,1% и крупные – 3,9%.

За 2024 год наибольшая доля в объеме оказанных услуг через маркетплейсы приходится на услуги по перевозке грузов – 29,5%, услуги по перевозке пассажиров – 29,4% и услуги по бронированию мест на транспорт – 25%.

При этом 56,3% от общего объема оказанных услуг осуществлялась через маркетплейсы с численностью работников до 100 человек (малые предприятия) и 43,7% – средними предприятиями.

Электронная коммерция

В розничной торговле наибольшая доля по реализации через собственный интернет-ресурс приходилась на косметику, парфюмерию (22,4%), бытовую технику (13,4%), аптеки (11,8%), телефоны и гаджеты (10,1%), ювелирные изделия (8,7%) и продукты питания (8,3%).

Средний чек реализации через собственный интернет-ресурс для розничных товаров составил 39 179 тенге, для оказанных услуг – 15 243 тенге.

В объеме розничной торговли через собственный интернет-ресурс большая доля пришлась на крупные предприятия – 45,1%, малые предприятия – 43,8%, средние – 11,1%.

В объеме оказанных услуг через собственный интернет-ресурс существенную часть заняли билеты и бронирование мест на транспорт – 30,5%, услуги по перевозке пассажиров – 23,9%, услуги прочие, не входящие в другие группировки, – 18,6%.

При этом малые предприятия заняли 54,5%, средние – 28,4%, крупные предприятия – 17,1%.

Фото: Zakon.kz

По информации, представленной в статистике, среди способов оплаты за товары и услуги наиболее предпочтительными являлись оплата дебетовой картой или электронный банковский перевод (32,2%), оплата кредитной картой через интернет (23,7%), оплата наличными (22,8%), онлайн-платежи (13,7%), через мобильный телефон (3,9%).

Меньше всего оплата производилась подарочной картой или с онлайновым ваучером "баллы" программы бонусов или купонов (3,7%).

По способу доставки наиболее популярной была доставка непосредственно покупателю с использованием услуг обычной почты или других способов доставки (45,8%), самовывоз из пункта продажи или пункта обслуживания – 34% и онлайн-доставка путем загрузки с веб-сайта или с помощью приложения – 20,2%.

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