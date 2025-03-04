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Право

Казахстанцы смогут менять удостоверение личности в онлайн-формате

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 08:47 Фото: Zakon.kz
МВД РК совместно с МЦРИАП разработали пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК» в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.
"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формате в качестве альтернативного варианта действующему порядку", – говорится в тексте документа.

В рамках проекта в онлайн-формате посредством портала электронного правительства и мобильных приложений можно будет обменять удостоверение личности и паспорт, срок действия которых истек.

Разработчики предложили алгоритм проведения пилотного проекта.

В нем говорится, что документирование посредством ПЭП и мобильных приложений осуществляется при обращении граждан РК в связи с обменом, заменой документов, удостоверяющих личность, не требующих вынесения заключения и составления административного протокола.

При обращении услугополучателя на ПЭП и мобильные приложения документирование удостоверением личности осуществляется только по причине истечения срока его действия, при этом услуга оказывается, только если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.

По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходмости обратиться в ЦОН сообщением "оформление не доступно, обратитесь в ЦОН".

Заявку на ПЭП и в мобильных приложениях казахстанцы должны заполниеть самостоятельно на основании документов, предусмотренных Правилами оказания государственной услуги.

После формирования талона регистрации заявка направляется на этап проверки УМС ДП соответствующей области (выбранной заявителем).

Сотрудник УМС ДП проверяет заявку на предмет правильности и корректности заполнения, а также фотоизображение и подпись на соответствие требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги и, заверив ЭЦП, направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов.

Если фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги, либо сотруднику УМС необходимо проведение дополнительных проверочных действий, заявка аннулируется.

В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК.

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.

Документ разработан в целях совершенствования процесса и повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов и удостоверений личности гражданам РК.

Планируется, что пилотный проект будет реализован по 31 марта 2026 года.

По утверждению разработчиков, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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