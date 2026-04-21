События

Казахстанца приговорили к пожизненному сроку в Дубае

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 18:04 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Суд в Дубае вынес приговор казахстанцу – пожизненное лишение свободы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 18 марта 2026 года суд первой инстанции города Дубая признал Ернура Алмахана виновным по ряду тяжких преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к выплате штрафа.

"Со стороны указанного гражданина подана апелляционная жалоба. В связи с этим приговор еще не вступил в законную силу", – подчеркнули в пресс-службе МИД.

В свою очередь посольство Казахстана направило официальный запрос в адрес компетентных органов ОАЭ.

"В настоящее время ожидается ответ", – уточнили в ведомстве 21 апреля 2026 года.

"Генеральное консульство РК в Дубае в рамках своей компетенции продолжает оказывать необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства".Пресс-служба МИД РК

Согласно данным из открытых источников, казахстанец уехал в Эмираты еще в 2024 году на заработки.

6 апреля мы также рассказывали, что в Стамбуле трагически погиб гражданин Казахстана Ариф Исмаилов, работавший курьером в частной логистической компании.

Анастасия Московчук
