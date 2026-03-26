Право

Фонду медстрахования изменили ставку комиссионного вознаграждения на 2026 год

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра здравоохранения от 19 марта 2026 года внесены изменения в величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2026 год в рамках предельной величины, установленной правительством РК, на осуществление деятельности Фонда 1,21% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Ранее размер комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2026 год был установлен в размере 1,09%.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

В 2025 году Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения в 1,18% от размера активов, затем она была скорректирована в 1,55% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Установлен размер комиссионного вознаграждения фонда медстрахования на 2026 год
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
16:49, 30 октября 2025
Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2025 год
