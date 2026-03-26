Фонду медстрахования изменили ставку комиссионного вознаграждения на 2026 год

Приказом министра здравоохранения от 19 марта 2026 года внесены изменения в величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2026 год в рамках предельной величины, установленной правительством РК, на осуществление деятельности Фонда 1,21% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Ранее размер комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2026 год был установлен в размере 1,09%.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

В 2025 году Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения в 1,18% от размера активов, затем она была скорректирована в 1,55% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц.