Какое вознаграждение получат победители международных олимпиад и их педагоги

Министр просвещения приказом от 30 марта 2026 года внес изменения в Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также их размеров, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их, а также размеров единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их, изложены в новой редакции.

Органом, осуществляющим присуждение Единовременного вознаграждения, является Министерство просвещения РК.

Единовременное вознаграждение носит персональный характер и не может присуждаться повторно в течение года. Единовременное вознаграждение присуждается только за достижение текущего года.

Кандидаты на получение Единовременного вознаграждения должны быть гражданами РК.

Кандидатами для награждения Единовременным вознаграждением являются:

победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также педагоги, подготовившие их;

победители международных конкурсов научных проектов, а также педагоги, подготовившие их.

Указанные победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам и победители международных конкурсов научных проектов заполняют анкеты согласно приложению к настоящим Правилам. Достоверность данных в анкете лиц, не достигших 18-летнего возраста, подтверждается подписями родителей или иных законных представителей.

Единовременное вознаграждение присуждается:

казахстанским обучающимся, членам сборной команды Республики Казахстан ставших победителями и призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителями международных конкурсов научных проектов;

педагогам, подготовивших победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителей международных конкурсов научных проектов.

Победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения в следующих размерах:

за диплом I степени и золотую медаль – 1500 МРП (6 487 500 тенге в 2026 году);

в 2026 году); за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (4 325 000 тенге );

); за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (2 162 500 тенге).

Победителям международных конкурсов научных проектов вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения за диплом I степени и золотую медаль в размере 1500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения в следующих размерах:

педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали – 26,5 кратном размере базового должностного оклада ;

; педагогу, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали – 17,5 кратном размере базового должностного оклада ;

; педагогу, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали – 8,5 размере кратном базового должностного оклада .

. педагогу, подготовившему победителя международных конкурсов научных проектов – обладателя диплома I степени и золотой медали, вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в 26,5-кратном размере базового должностного оклада.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.