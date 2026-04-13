#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
473.13
554.08
6.13
Право

Какое вознаграждение получат победители международных олимпиад и их педагоги

Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 30 марта 2026 года внес изменения в Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также их размеров, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их, а также размеров единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их, изложены в новой редакции.

Органом, осуществляющим присуждение Единовременного вознаграждения, является Министерство просвещения РК.

Единовременное вознаграждение носит персональный характер и не может присуждаться повторно в течение года. Единовременное вознаграждение присуждается только за достижение текущего года.

Кандидаты на получение Единовременного вознаграждения должны быть гражданами РК.

Кандидатами для награждения Единовременным вознаграждением являются:

  • победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также педагоги, подготовившие их;
  • победители международных конкурсов научных проектов, а также педагоги, подготовившие их.

Указанные победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам и победители международных конкурсов научных проектов заполняют анкеты согласно приложению к настоящим Правилам. Достоверность данных в анкете лиц, не достигших 18-летнего возраста, подтверждается подписями родителей или иных законных представителей.

Единовременное вознаграждение присуждается:

  • казахстанским обучающимся, членам сборной команды Республики Казахстан ставших победителями и призерами международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителями международных конкурсов научных проектов;
  • педагогам, подготовивших победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителей международных конкурсов научных проектов.

Победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения в следующих размерах:

  • за диплом I степени и золотую медаль – 1500 МРП (6 487 500 тенге в 2026 году);
  • за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (4 325 000 тенге);
  • за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (2 162 500 тенге).

Победителям международных конкурсов научных проектов вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения за диплом I степени и золотую медаль в размере 1500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам вручается сертификат с указанием Единовременного вознаграждения в следующих размерах:

  • педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали – 26,5 кратном размере базового должностного оклада;
  • педагогу, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали – 17,5 кратном размере базового должностного оклада;
  • педагогу, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали – 8,5 размере кратном базового должностного оклада.
  • педагогу, подготовившему победителя международных конкурсов научных проектов – обладателя диплома I степени и золотой медали, вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в 26,5-кратном размере базового должностного оклада

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Расширен перечень международных олимпиад, по которым победители и педагоги получают вознаграждение
09:31, 04 февраля 2026
Расширен перечень международных олимпиад, по которым победители и педагоги получают вознаграждение
Победители Международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузе
12:53, 02 февраля 2026
Победители Международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузе
Утверждены правила отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов
11:51, 05 июня 2025
Утверждены правила отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилась статистика посещаемости матчей КПЛ за первые пять туров
16:54, Сегодня
Появилась статистика посещаемости матчей КПЛ за первые пять туров
Путь к титулу: с кем сыграет Елена Рыбакина в Штутгарте
16:27, Сегодня
Путь к титулу: с кем сыграет Елена Рыбакина в Штутгарте
"Кайрат" сделал важное заявление о матче КПЛ
16:01, Сегодня
"Кайрат" сделал важное заявление о матче КПЛ
Казахстан проиграл первый матч чемпионата мира по хоккею
15:41, Сегодня
Казахстан проиграл первый матч чемпионата мира по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: