Право

Минздрав обновил требования к объектам общественного питания

Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", сообщает Zakon.kz.

Часть пунктов вводятся в новой редакции с 1 июля 2026 года:

Так, говорится, что выбор земельного участка под строительство, проектирование, строительство новых, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение существующих объектов, ремонт, ввод в эксплуатацию и перепрофилирование объектов питания определяются в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Размещение и проектирование фуд-кортов, санитарных узлов для посетителей и персонала фуд-кортов осуществляется в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к общественным зданиям, объектам общественного питания и торговли и настоящих Санитарных правил, с созданием условий для соблюдения личной гигиены.

Указывается, что на объектах питания предусматриваются оборудованные места, выделенные специально для потребления табачных изделий, в том изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака.

Также говорится, что объекты питания, независимо от форм собственности, категории, типа, вида, мощности, места расположения, оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с устройством систем внутреннего водоснабжения и внутреннего водоотведения, соответствующие требованиям государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов и данных Санитарных правил.

Помещения со сливными трапами, моечными ваннами, раковинами и санитарными приборами, расположенными ниже уровня наружных сетей водоотведения, примыкающих к объекту питания, размещаются на объектах питания только при наличии дополнительных сооружений систем водоотведения, соответствующих требованиям государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и обеспечивающих безопасный и бесперебойный отвод сточных вод.

На объекте питания предусматривается естественное или искусственное освещение в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и документов нормирования. При этом максимально используется естественное освещение.

Также уточняется, что в помещениях объектов питания предусматриваются системы естественной и механической вентиляции или кондиционирования в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и документов нормирования, количество и мощность, конструкция и исполнение которых обеспечат исключение загрязнения пищевой продукции при ее изготовлении, хранении и реализации, а также обеспечивают доступ к ним при их очистке или замене.

На объектах питания по оборудованию систем вентиляции соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, в том числе:

  • оборудование локальных (местных) вытяжных систем над оборудованием и моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов, с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, определяемой по расчету в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пунктами 41 и 42 Санитарных правил.

Также говорится, что санитарно-бытовое обеспечение персонала осуществляется в соответствии с видом, типом, специализацией и численностью персонала объекта питания, в соответствии с требованиями государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, документов нормирования и настоящих Санитарных правил.

Вместе с тем уточняется, что в меню исключается повторение одноименных блюд, гарниров или кулинарных изделий в течение одного дня и в последующие два календарных дня, в том числе при применении системы "шведский стол".

На объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, ежедневно составляется меню-раскладка, в которой указывается число лиц, получающих питание, перечень блюд для каждого приема пищи с указанием выхода (веса) блюда в граммах, а также расход пищевой продукции (в массе брутто) по каждому блюду.

Изменения вводятся в действие с 1 июля 2026 года, за исключением последних двух абзацев, которые вводятся в действие с 31 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
