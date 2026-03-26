Утвержден перечень товаров легкой промышленности, подлежащих изъятию из национального режима
Министр промышленности и строительства приказом от 16 марта 2026 года утвердил Перечень товаров, работ и услуг легкой промышленности, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.
Перечень содержит 1984 товарные позиции, среди которых: пряжа, ткани, полотенца, постельное белье, одеяла, шторы, палатки, мешки, чехлы, коврики, войлок, одежда, обувь, игрушки и др.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Читайте также
Некоторые товары металлургической промышленности включили в перечень изъятий из национального режима
