Различные виды масел включили в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима

Фото: pixabay

Министерство строительства и промышленности приказом от 29 апреля 2024 года внесло изменения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечне товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, раздел "Товары, работы, услуги химической промышленности" дополнены следующими пунктами: масло промывочное;

масло моторное для бензиновых двигателей;

масло моторное для дизельных двигателей;

масло универсальное;

масло индустриальное;

масло гидравлическое;

масло компрессорное;

масло авиационное;

масло трансмиссионное;

масло турбинное;

масло электроизоляционное;

масло трансформаторное;

масло редукторное;

масло смазочное. Приказ вступает в силу со дня его подписания. Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Читайте также В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года Мониторинг развития сел в Казахстане будут проводить по-новому В Казахстане обновили правила проведения научно-технической экспертизы

Следите за новостями zakon.kz в: