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Различные виды масел включили в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима

Различные виды масел включили в перечень для изъятия из национального режима, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 09:27 Фото: pixabay
Министерство строительства и промышленности приказом от 29 апреля 2024 года внесло изменения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечне товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, раздел "Товары, работы, услуги химической промышленности" дополнены следующими пунктами:

  • масло промывочное;
  • масло моторное для бензиновых двигателей;
  • масло моторное для дизельных двигателей;
  • масло универсальное;
  • масло индустриальное;
  • масло гидравлическое;
  • масло компрессорное;
  • масло авиационное;
  • масло трансмиссионное;
  • масло турбинное;
  • масло электроизоляционное;
  • масло трансформаторное;
  • масло редукторное;
  • масло смазочное.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

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