Различные виды масел включили в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима
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Министерство строительства и промышленности приказом от 29 апреля 2024 года внесло изменения в Перечень товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечне товаров машиностроения и товаров, работ, услуг химической, металлургической и строительной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, раздел "Товары, работы, услуги химической промышленности" дополнены следующими пунктами:
- масло промывочное;
- масло моторное для бензиновых двигателей;
- масло моторное для дизельных двигателей;
- масло универсальное;
- масло индустриальное;
- масло гидравлическое;
- масло компрессорное;
- масло авиационное;
- масло трансмиссионное;
- масло турбинное;
- масло электроизоляционное;
- масло трансформаторное;
- масло редукторное;
- масло смазочное.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.
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