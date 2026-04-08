Лиц с инвалидностью допустят к госслужбе: Мажилис принял закон

Депутаты Мажилиса 8 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты во втором чтении приняли поправки в Закон "О государственной службе Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Марат Башимов, основная часть принятых поправок носит системный характер и направлена на приведение норм законопроекта в соответствие с действующим законодательством и устранение правовых пробелов и коллизий, совершенствование юридической техники.

"Отдельный блок поправок связан с приведением положений законопроекта в соответствие с обновленной Конституцией. Данная работа имеет принципиальное значение, поскольку обеспечивает согласованность правовой системы и верховенство конституционных норм. Среди концептуальных поправок следует отметить норму, касающуюся гарантий для государственных служащих при их призыве на воинскую службу. В соответствии с принятой поправкой предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы с сохранением за государственным служащим занимаемой должности на весь период прохождения воинской службы", – сказал Башимов.

Данная мера направлена на обеспечение социальных гарантий государственных служащих и укрепление принципов справедливости и социальной защищенности. Кроме того, существенные изменения внесены в закон "О государственных услугах". Поправки ориентированы на системное повышение качества оказания государственных услуг и внедрение принципов клиентоориентированности.

"Ключевым нововведением является закрепление недопустимости отказа в оказании государственных услуг по формальным основаниям. Это означает переход от формального, "карательного" подхода к более гибкой и ориентированной на граждан модели взаимодействия. Кроме этого, во исполнение поручения главы государства, данного на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов 23 июня 2025 года, внесены соответствующие изменения в законы "О правоохранительной службе", "О специальных государственных органах" и "О воинской службе и статусе военнослужащих", – напомнил депутат.

Поправки предусматривают:

льготное исчисление сроков (год службы за полтора) при присвоении специальных званий для сельских участковых инспекторов полиции;

присвоение первого специального (воинского) звания "старший лейтенант" выпускникам-отличникам ведомственных высших учебных заведений с предоставлением им приоритетного права выбора вакантных должностей для последующего прохождения службы.

Кроме этого, приняты нормы, направленные на развитие справедливого, инклюзивного и социально ориентированного государства. Поправки предусматривают недопущение ограничения лиц с инвалидностью на занятие государственной должности.

