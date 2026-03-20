Алатау хотят развивать по опыту Сингапура и Дубая

Депутаты Парламента на совместном заседании 20 марта 2026 года поддержали в первом чтении проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, документ разработан для создания условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.

"В недавно принятой Конституции предусмотрено, что в целях ускоренного экономического развития отдельных регионов в соответствии с конституционными законами может быть установлен специальный правовой режим "города ускоренного развития". В этой связи проект Алатау рассматривается как самостоятельная экосистема. Он опирается на отдельную финансовую модель, специальный режим управления и новую институциональную основу", – пояснил он.

По его словам, для разработки проекта закона были привлечены ведущие международные консалтинговые компании.

"Эксперты изучили мировой опыт развития городов в рамках функционирования специальных административных и экономических зон. В частности, был рассмотрен опыт Шэньчжэнь, Хайнань (Китай), Седжон, Сонгдо (Корея), а также таких городов как Сингапур, Дубай, Доха", – заверил он.

В городе Алатау предлагается внедрить административные налоговые режимы, ввести льготы и самостоятельность в инвестиционной поддержке. Это особенно важно для новых отраслей, которые еще не полностью внедрены в Казахстане.

"В рамках направления "экономика малых высот" рассматриваются новые возможности, такие как использование воздушного пространства до 3 тыс. метров. Опыт СЭЗ Дубая позволяет осуществляет государственные услуги, контроль и администрирование из одного окна. Этот механизм также включает выдачу бизнес-лицензий. Опыт Сингапура подчеркивает важность принятия долгосрочных стратегических документов до 50 лет. Инвесторам необходимы понятные и стабильные правила. Такие стратегические документы города также должны приниматься на длительный период и не изменяться в течение как минимум пять-десять лет. Анализировались не только успешные, но и неудачные примеры", – указал Бозумбаев.

На сегодня, по его данным, уже сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, что позволит создать в городе около 30 тыс. рабочих мест.

"Это заложит основу для развития города как центра науки, туризма, медицины и инноваций. К их числу относятся крупные всемирно известные компании Mars, PepsiCo Central Asia, Hyundai Green Food, индустриально-логистические хабы G-TRANS и IntegrityLogistics, а также социальные проекты ASP Arena и K-Park. Также планируется реализация стратегических проектов, таких как современный многофункциональный кластер Iconic Complex, проекты ведущего корейского высокотехнологического университета KAIST и внедрение беспилотных летательных аппаратов", –- перечислил заместитель премьер-министра.

Кроме того утвержден поэтапный план обеспечения города инфраструктурой до 2030 года. В случае реализации поставленных целей, по прогнозам международных экспертов, к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь 50 млрд долларов.

"На основе Конституционного закона будет сформирован специальный правовой режим, который будет включать все аспекты предпринимательства. В результате Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения. В городе Алатау планируется сформировать не только систему налоговых льгот, но и полноценную экосистему, включающую регулирование бизнеса, привлечение инвесторов и систему разрешения инвестиционных споров", – добавил Канат Бозумбаев.

При этом успешные механизмы, апробированные в городе, в дальнейшем могут быть распространены и на другие регионы Казахстана. В международной практике такие проекты известны как "charter cities".

Проектом закона закрепляется стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также будет внедрена система независимого регулирования по принципу "одного окна". Права инвесторов будут защищены на международном уровне. Они могут выбрать возможность обращения в Международный финансовый центр Астана или международный арбитраж.

Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ. До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты.

"Развитие Алатау изначально закладывается на принципе "Digital by default". Все ключевые процессы управления должны будут проектироваться в цифровом формате. В городе предусматривается установление экспериментальных правовых режимов. Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта. Через цифровую платформу Alatau City Authority резидентам будут предоставляться основные услуги, в том числе разрешительные процедуры и применение специального правового режима. Данные системы будут интегрированы с государственными системами", – подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, в городе Алатау предусматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию. Данный вопрос будет осуществляться с соблюдением принципа финансовой устойчивости по согласованию с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу.

20 марта 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что на второе чтение документ планируется вынести 27 марта.