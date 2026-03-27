Право

Может ли работодатель своим приказом увеличить оплачиваемый отпуск до 42 дней

Фото: akorda.kz
Можно ли приказом работодателя установить продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в 42 календарных дня без дополнительных обоснований и согласований? На этот вопрос ответили в Комитете госинспекции труда, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статье 88 Трудового кодекса, основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляется продолжительностью 24 календарных дня, если большее количество дней не предусмотрено Трудовым кодексом, иными нормативными правовыми актами РК, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

В Комитете отметили, что Трудовой кодекс устанавливает лишь минимальные стандарты, базовые гарантии и компенсации работникам, которые стороны трудовых отношений вправе изменить к лучшему.

Следовательно, стороны в рамках соглашений, коллективного и трудового договоров вправе предусмотреть продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, превышающую установленный Трудовым кодексом минимум.

