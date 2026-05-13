#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Право

Правила регистрации трудовых договоров в ЕСУТД изменились в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 09:10 Фото: freepik
И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 апреля 2026 года внес поправки в Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров и ряд других приказов, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на актуализацию терминологии и дальнейшую цифровизацию процессов учета трудовых отношений в связи с принятием Цифрового кодекса.

Так, в документе понятия "информационная система" и "объекты информатизации" заменяются на "цифровая система" и "цифровые объекты".

Также обновлены определения ЕСУТД, веб-портала "цифрового правительства" и электронной цифровой подписи. Кроме того, государственный информационный портал "Электронная биржа труда" будет именоваться единой цифровой платформой занятости.

Уточняется порядок интеграции кадровых систем работодателей с ЕСУТД и предоставления согласия работников через цифровые системы с использованием ЭЦП.

В частности, говорится, что работодатель представляет сведения путем интеграции цифровой системы кадрового обеспечения с ЕСУТД либо через единую цифровую платформу занятости "Электронная биржа труда" или другие цифровые системы по автоматизации учета трудовых договоров, интегрированные с ЕСУТД.

Для интеграции цифровой системы кадрового обеспечения работодатель организовывает работы по интеграции.

Для представления сведений через единую цифровую платформу занятости "Электронная биржа труда" работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением ЭЦП и заполняет в личном кабинете необходимые сведения и отправляет их в ЕСУТД, подписав электронной цифровой подписью.

С внесенными работодателем изменениями в сведения работник ознакамливается в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".

Работник получает сведения, содержащиеся в ЕСУТД через личный кабинет физического лица на веб-портале "цифрового правительства", в котором данные сведения отражаются автоматически в течение одного рабочего дня после внесения их работодателем в ЕСУТД.

Работодатель получает сведения о трудовой деятельности претендентов и работников, содержащиеся в ЕСУТД, с их предварительного согласия при наличии интеграции.

Предварительное согласие предоставляется претендентом и работником в цифровой системе кадрового обеспечения работодателя посредством использования ЭЦП.

Аналогичные правки внесены в:

  • Правила проведения медико-социальной экспертизы;
  • Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара;
  • Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара;
  • Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому;
  • Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания;
  • Правила формирования тарифов на специальные социальные услуги;
  • Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него;
  • Правила и критерия оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы;
  • Правила оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и тарифы на услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы;
  • Правила оказания госуслуги "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными".

Приказ вводится в действие с 17 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
16:05, 25 июня 2024
В ЕСУТД будут направляться сведения об иностранном работнике
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
15:14, 12 марта 2026
В Минтруда сделали важное заявление по регистрации трудовых договоров работодателями в ЕСУТД
Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех
14:07, 27 апреля 2026
Обновлены правила формирования системы прогнозирования трудовых ресурсов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Саркенов в финальной серии WHL
09:41, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста уступает в финальной серии плей-офф заокеанской лиги
&quot;Красочная встреча&quot;: в России назвали точный счёт матча &quot;Актобе&quot; - &quot;Алтай&quot; в Кубке РК
09:33, Сегодня
"Красочная встреча": в России назвали точный счёт матча "Актобе" - "Алтай" в Кубке РК
Узбекистан опережает РК в Ташкенте
09:15, Сегодня
Сборная Узбекистана опережает Казахстан по количеству финалистов ЧА по боксу в Ташкенте
Прогноз Рыбакина - Свитолина
08:34, Сегодня
Стал известен прогноз аналитика на четвертьфинал Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: