Правила регистрации трудовых договоров в ЕСУТД изменились в Казахстане

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 апреля 2026 года внес поправки в Правила представления и получения сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров и ряд других приказов, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на актуализацию терминологии и дальнейшую цифровизацию процессов учета трудовых отношений в связи с принятием Цифрового кодекса.

Так, в документе понятия "информационная система" и "объекты информатизации" заменяются на "цифровая система" и "цифровые объекты".

Также обновлены определения ЕСУТД, веб-портала "цифрового правительства" и электронной цифровой подписи. Кроме того, государственный информационный портал "Электронная биржа труда" будет именоваться единой цифровой платформой занятости.

Уточняется порядок интеграции кадровых систем работодателей с ЕСУТД и предоставления согласия работников через цифровые системы с использованием ЭЦП.

В частности, говорится, что работодатель представляет сведения путем интеграции цифровой системы кадрового обеспечения с ЕСУТД либо через единую цифровую платформу занятости "Электронная биржа труда" или другие цифровые системы по автоматизации учета трудовых договоров, интегрированные с ЕСУТД.

Для интеграции цифровой системы кадрового обеспечения работодатель организовывает работы по интеграции.

Для представления сведений через единую цифровую платформу занятости "Электронная биржа труда" работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением ЭЦП и заполняет в личном кабинете необходимые сведения и отправляет их в ЕСУТД, подписав электронной цифровой подписью.

С внесенными работодателем изменениями в сведения работник ознакамливается в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".

Работник получает сведения, содержащиеся в ЕСУТД через личный кабинет физического лица на веб-портале "цифрового правительства", в котором данные сведения отражаются автоматически в течение одного рабочего дня после внесения их работодателем в ЕСУТД.

Работодатель получает сведения о трудовой деятельности претендентов и работников, содержащиеся в ЕСУТД, с их предварительного согласия при наличии интеграции.

Предварительное согласие предоставляется претендентом и работником в цифровой системе кадрового обеспечения работодателя посредством использования ЭЦП.

Аналогичные правки внесены в:

Правила проведения медико-социальной экспертизы;

Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара;

Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара;

Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому;

Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания;

Правила формирования тарифов на специальные социальные услуги;

Правила ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него;

Правила и критерия оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы;

Правила оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и тарифы на услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы;

Правила оказания госуслуги "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными".

Приказ вводится в действие с 17 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.