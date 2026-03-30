#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Право

Разработан Конституционный закон об административно-территориальном устройстве республики

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект закона об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон определяет основные понятия, цели и задачи, принципы административно-территориального устройства Республики Казахстан, порядок решения вопросов административно-территориального устройства, полномочия органов государственной власти при решении вопросов образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации административно-территориальных единиц, наименования и переименования административно-территориальных единиц.

Основные цели и задачи Конституционного закона

Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации РК для эффективного государственного управления.

Основными задачами государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве являются регулирование порядка образования и преобразования, изменения статуса, установления и изменения границ, наименования и переименования, а также учета и регистрации административно-территориальных единиц.

Государственное регулирование общественных отношений в сфере административно-территориального устройства Республики Казахстан основывается на следующих принципах:

  • законности;
  • устойчивости административно-территориального устройства;
  • единства и целостности территории государства.

Указывается, что административно-территориальное устройство государства формируется и функционирует с учетом обеспечения неделимости, целостности и единства территории страны.

Для осуществления государственного управления территория республики подразделяется на регионы и населенные пункты.

Регионами являются область, район и сельский округ.

Населенные пункты подразделяются на городские и сельские населенные пункты:

  • к городским населенным пунктам относятся столица, города республиканского, областного и районного значения.
  • к сельским населенным пунктам относятся все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

Населенные пункты имеют составные части.

Составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы в городе, проспекты, улицы, переулки, жилые массивы.

Обособленные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта.

Законопроект предусматривает, что президент и правительство республики, местные представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.

Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.

Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий обеспечивают проведение работ по определению границ административно-территориальных единиц, включая формирование, актуализацию и ведение государственных информационных систем, цифровых карт и пространственных данных.

Расходы, связанные с наименованием и переименованием административно-территориальных единиц и иных населенных пунктов, а также с определением их границ, производятся за счет бюджетных средств.

Документ также устанавливает:

  • работу ономастических комиссий;
  • учет и регистрацию административно-территориальных единиц и их границ, исключение их из учетных данных.

При этом учитывается мнение населения соответствующей территории при изменении категории, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.

Законопроект также определяет:

  • Полномочия республиканских органов по решению вопросов административно-территориального устройства.
  • Полномочия президента РК.
  • Компетенцию правительства РК.
  • Полномочия местных представительных и исполнительных органов по решению вопросов административно-территориального устройства.
  • Полномочия районных представительных и исполнительных органов.
  • Полномочия городских представительных и исполнительных органов.
  • Полномочия акима города районного значения, сельского округа, поселка, села.

Закон также предусматривает порядок рассмотрения вопросов административно-территориального устройства и порядок изменения категорий административно-территориальных единиц.

Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.

При этом Закон от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" утратит силу.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Документ разработан Министерством национальной экономики в связи с тем, что в новой редакции Конституции предусматривается, что административно-территориальное устройство республики определяется Конституционным законом.

Кроме того, проект Конституционного закона предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на уточнение отдельных норм, совершенствование правоприменительной практики и приведение в соответствии с Конституцией РК.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: