Разработан Конституционный закон об административно-территориальном устройстве республики

Подготовлен проект закона об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон определяет основные понятия, цели и задачи, принципы административно-территориального устройства Республики Казахстан, порядок решения вопросов административно-территориального устройства, полномочия органов государственной власти при решении вопросов образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации административно-территориальных единиц, наименования и переименования административно-территориальных единиц.

Основные цели и задачи Конституционного закона

Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации РК для эффективного государственного управления.

Основными задачами государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве являются регулирование порядка образования и преобразования, изменения статуса, установления и изменения границ, наименования и переименования, а также учета и регистрации административно-территориальных единиц.

Государственное регулирование общественных отношений в сфере административно-территориального устройства Республики Казахстан основывается на следующих принципах:

законности;

устойчивости административно-территориального устройства;

единства и целостности территории государства.

Указывается, что административно-территориальное устройство государства формируется и функционирует с учетом обеспечения неделимости, целостности и единства территории страны.

Для осуществления государственного управления территория республики подразделяется на регионы и населенные пункты.

Регионами являются область, район и сельский округ.

Населенные пункты подразделяются на городские и сельские населенные пункты:

к городским населенным пунктам относятся столица, города республиканского, областного и районного значения.

к сельским населенным пунктам относятся все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

Населенные пункты имеют составные части.

Составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы в городе, проспекты, улицы, переулки, жилые массивы.

Обособленные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта.

Законопроект предусматривает, что президент и правительство республики, местные представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.

Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.

Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий обеспечивают проведение работ по определению границ административно-территориальных единиц, включая формирование, актуализацию и ведение государственных информационных систем, цифровых карт и пространственных данных.

Расходы, связанные с наименованием и переименованием административно-территориальных единиц и иных населенных пунктов, а также с определением их границ, производятся за счет бюджетных средств.

Документ также устанавливает:

работу ономастических комиссий;

учет и регистрацию административно-территориальных единиц и их границ, исключение их из учетных данных.

При этом учитывается мнение населения соответствующей территории при изменении категории, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.

Законопроект также определяет:

Полномочия республиканских органов по решению вопросов административно-территориального устройства.

Полномочия президента РК.

Компетенцию правительства РК.

Полномочия местных представительных и исполнительных органов по решению вопросов административно-территориального устройства.

Полномочия районных представительных и исполнительных органов.

Полномочия городских представительных и исполнительных органов.

Полномочия акима города районного значения, сельского округа, поселка, села.

Закон также предусматривает порядок рассмотрения вопросов административно-территориального устройства и порядок изменения категорий административно-территориальных единиц.

Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.

При этом Закон от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" утратит силу.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Документ разработан Министерством национальной экономики в связи с тем, что в новой редакции Конституции предусматривается, что административно-территориальное устройство республики определяется Конституционным законом.

Кроме того, проект Конституционного закона предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на уточнение отдельных норм, совершенствование правоприменительной практики и приведение в соответствии с Конституцией РК.



