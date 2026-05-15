#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

В Казахстане изменят подход к административно-территориальному устройству

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 12:33 Фото: pexels
Депутаты на совместном заседании палат Парламента 15 мая 2026 года одобрили в первом чтении проект Конституционного закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков отметил, что в рамках проводимой конституционной реформы особое значение приобретает совершенствование административно-территориального устройства страны.

"В этой связи проект Конституционного закона разработан в соответствии с требованиями новой Конституции и на основе действующего закона об административно-территориальном устройстве. То есть сохранена преемственность ранее сформированной правовой системы, а также будет обеспечен принцип целостности и устойчивости государства. В проект Конституционного закона включены нормы, касающиеся определения административно-территориальных единиц, регулирования порядка их образования, преобразования и упразднения, а также установления полномочий государственных органов", – дополнил он.

Он заявил, что учтены исторически сложившиеся региональные особенности и закреплены категории административно-территориальных единиц.

"В соответствии с категориями административно-территориальных единиц к городским населенным пунктам относятся города всех уровней, а к сельским населенным пунктам – все села и поселки независимо от их административной подчиненности. Кроме того, проектом закона предусматривается разграничение полномочий между главой государства, правительством и органами государственного управления. В частности, президент образует и упраздняет области и районы и относит населенные пункты к категории городов республиканского, областного и районного значения. Правительство вносит на рассмотрение президента предложения по вопросам образования и упразднения областей и районов, отнесения населенных пунктов к категориям городов республиканского, областного и районного значения и другим вопросам административно-территориального устройства", – перечислил он.

По его словам, также к компетенции правительства относятся установление и изменение границ столицы, областей и городов республиканского значения и другие полномочия.

"Определены также компетенции местных представительных и исполнительных органов в решении вопросов административно-территориального устройства. К ним относятся вопросы отнесения населенных пунктов к категориям поселков и сел, определения их административной подчиненности в пределах области и района, утверждения и изменения границ и другие вопросы. В проекте Конституционного закона предусмотрены конкретные требования, касающиеся статуса города, села и поселка. Данная норма исключает необоснованное изменение статуса населенных пунктов, и такая процедура будет осуществляться только на основе показателей социально-экономического развития и мнения жителей в течение установленного периода времени. Это предусматривает конкретизацию компетенций и полномочий республиканских, местных представительных и исполнительных органов при присвоении и изменении наименований административно-территориальных единиц", – продолжил Бауыржан Омарбеков.

По его словам, законопроект предусматривает цифровой учет и регистрацию административно-территориальных единиц и их границ, а также устанавливает, что изменение границ населенных пунктов будет осуществляться на основе генеральных планов и схем развития территорий.

Ранее стало известно, что Астане придадут особый статус.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
11:48, 08 мая 2026
Как изменится выборное законодательство Казахстана: Серик Жумангарин представил поправки
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану
11:15, Сегодня
Астане придадут особый статус
Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы
10:04, 18 марта 2026
В Казахстане примут Конституционный закон об административно-территориальном устройстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:04, Сегодня
Ронда Роузи раскрыла "неудобную правду" о Хамзате Чимаеве
Хатшепсут Садвакасова
11:36, Сегодня
Казахстанка победил узбечку в бою за "золото" чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Легионер &quot;Кызылжара&quot; получил серьёзную травму в матче против &quot;Жениса&quot; в Кубке Казахстана
11:34, Сегодня
Легионер "Кызылжара" получил серьёзную травму в матче против "Жениса" в Кубке Казахстана
Арман Царукян
10:59, Сегодня
Легенда UFC восхитился Арманом Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: