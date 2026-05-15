В Казахстане изменят подход к административно-территориальному устройству

Депутаты на совместном заседании палат Парламента 15 мая 2026 года одобрили в первом чтении проект Конституционного закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков отметил, что в рамках проводимой конституционной реформы особое значение приобретает совершенствование административно-территориального устройства страны.

"В этой связи проект Конституционного закона разработан в соответствии с требованиями новой Конституции и на основе действующего закона об административно-территориальном устройстве. То есть сохранена преемственность ранее сформированной правовой системы, а также будет обеспечен принцип целостности и устойчивости государства. В проект Конституционного закона включены нормы, касающиеся определения административно-территориальных единиц, регулирования порядка их образования, преобразования и упразднения, а также установления полномочий государственных органов", – дополнил он.

Он заявил, что учтены исторически сложившиеся региональные особенности и закреплены категории административно-территориальных единиц.

"В соответствии с категориями административно-территориальных единиц к городским населенным пунктам относятся города всех уровней, а к сельским населенным пунктам – все села и поселки независимо от их административной подчиненности. Кроме того, проектом закона предусматривается разграничение полномочий между главой государства, правительством и органами государственного управления. В частности, президент образует и упраздняет области и районы и относит населенные пункты к категории городов республиканского, областного и районного значения. Правительство вносит на рассмотрение президента предложения по вопросам образования и упразднения областей и районов, отнесения населенных пунктов к категориям городов республиканского, областного и районного значения и другим вопросам административно-территориального устройства", – перечислил он.

По его словам, также к компетенции правительства относятся установление и изменение границ столицы, областей и городов республиканского значения и другие полномочия.

"Определены также компетенции местных представительных и исполнительных органов в решении вопросов административно-территориального устройства. К ним относятся вопросы отнесения населенных пунктов к категориям поселков и сел, определения их административной подчиненности в пределах области и района, утверждения и изменения границ и другие вопросы. В проекте Конституционного закона предусмотрены конкретные требования, касающиеся статуса города, села и поселка. Данная норма исключает необоснованное изменение статуса населенных пунктов, и такая процедура будет осуществляться только на основе показателей социально-экономического развития и мнения жителей в течение установленного периода времени. Это предусматривает конкретизацию компетенций и полномочий республиканских, местных представительных и исполнительных органов при присвоении и изменении наименований административно-территориальных единиц", – продолжил Бауыржан Омарбеков.

По его словам, законопроект предусматривает цифровой учет и регистрацию административно-территориальных единиц и их границ, а также устанавливает, что изменение границ населенных пунктов будет осуществляться на основе генеральных планов и схем развития территорий.



