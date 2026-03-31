Сельские доплаты в Казахстане продлят еще на год
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.
Документ предусматривает продление срока действия временно установленных сельских доплат в размере 25% от должностного оклада специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства еще на один год.
Также изменения касаются особо охраняемых природных территорий города Алатау, преобразованном из категории сельского населенного пункта.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 апреля.
