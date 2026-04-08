Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" передаст часть стратегических объектов акимату Акмолинской области
Принято постановление правительства РК от 6 апреля 2026 года об отчуждении стратегических объектов, сообщает Zakon.kz.
"Разрешить АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" совершить сделку по отчуждению стратегических объектов, расположенных по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Аккольский сельский округ, село Акколь, территория Аэропорт, здание 1, в пользу акимата Акмолинской области в виде дарения", - говорится в документе.
В частности, разрешается к отчуждению:
- Искусственная взлетно-посадочная полоса.
- Рулежная дорожка.
- Перрон.
- Система энергоснабжения светосигнального оборудования, в том числе светосигнальное оборудование.
- Система обеспечения авиационными горюче-смазочными материалами.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Читайте также
