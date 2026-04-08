#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" передаст часть стратегических объектов акимату Акмолинской области

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства РК от 6 апреля 2026 года об отчуждении стратегических объектов, сообщает Zakon.kz.

"Разрешить АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" совершить сделку по отчуждению стратегических объектов, расположенных по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Аккольский сельский округ, село Акколь, территория Аэропорт, здание 1, в пользу акимата Акмолинской области в виде дарения", - говорится в документе.

В частности, разрешается к отчуждению:

  • Искусственная взлетно-посадочная полоса.
  • Рулежная дорожка.
  • Перрон.
  • Система энергоснабжения светосигнального оборудования, в том числе светосигнальное оборудование.
  • Система обеспечения авиационными горюче-смазочными материалами.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: