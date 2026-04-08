Миллиарды тенге планирует сэкономить государство за счет эвтаназии бродячих собак

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на брифинге в палате озвучил предполагаемую сумму экономии средств за счет норм принятых поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными", передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, речь идет об эвтаназии бродячих собак.

"Содержание одной собаки в среднем стоит по-разному в регионах, но примерно около 5,5 тысячи тенге. Если мы проводим отлов и выпуск собаки, то после стерилизации ее нужно содержать около 10 дней, чтобы она восстановилась. В среднем такие расходы составляют около 74 тысяч тенге – где-то больше, где-то меньше. Если речь о кошке, то это примерно 54 тысячи тенге. При этом только манипуляция по чипированию стоит порядка 1500 тенге – это минимальная цена. Поэтому при выпуске бюджет тратит больше средств, чем при отлове", – сказал Жанбыршин.

Эвтаназия же, по его словам, стоит в среднем около 11 тысяч тенге.

"Если опираться на имеющуюся статистику, в стране около 270 тысяч особей (бродячих собак, прим). Если выпускать их, и предположить, что половина – самки, это порядка 9-10 млрд тенге. Если половина – самцы, тогда около 4 млрд тенге. В целом получается примерно 14-15 млрд общие затраты. Если же применять отлов с эвтаназией, то затраты будут примерно в семь раз меньше", – объяснил депутат.

Ранее Жанбыршин разъяснил жесткие меры по отношению к бродячим собакам, прописанные в поправках к Закону "Об ответственном обращении с животными".