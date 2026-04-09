Право

Обновлены правила надзорного реагирования Нацбанком к обменным пунктам

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Постановлением Нацбанка внесены изменения в Правила применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок применения Национальным банком мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Так, говорится, что Национальный банк применяет следующие меры надзорного реагирования:

  • рекомендательные меры надзорного реагирования;
  • меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков.

Национальный банк ведет учет примененных мер надзорного реагирования и размещает информацию о примененных мерах по улучшению финансового состояния или минимизации рисков на своем официальном интернет-ресурсе на казахском и русском языках.

Рекомендательная мера надзорного реагирования оформляется письмом Национального банка и содержит основания применения данной меры и уведомление о выявленных недостатках, рисках или нарушениях или рекомендации по устранению выявленных недостатков, рисков или нарушений, или предупреждение о возможности применения иных мер надзорного реагирования в случае повторного выявления выявленных недостатков, а также рекомендательных мер надзорного реагирования.

Предварительное решение о применении меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков и уведомление о месте и времени проведения заслушивания направляются не менее чем за три рабочих дня до принятия решения о применении меры надзорного реагирования.

Юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, предоставляют или высказывают возражение к предварительному решению о применении меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков.

Меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков применяются в форме письменного предписания или письменного соглашения.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков. После подписания письменного соглашения лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков, принимает на себя обязательства по выполнению его условий в полном объеме и в установленные в нем сроки.

Письменное соглашение составляется в четырех экземплярах (по два экземпляра на казахском и русском языках), имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется Национальным банком с сопроводительным письмом в адрес лица, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков.

Лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков, возвращает нарочно или по почте в Национальный банк подписанные два экземпляра (по одному экземпляру на казахском и русском языках) письменного соглашения в течение пяти рабочих дней после даты его получения.

Затем лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков, уведомляет Нацбанк об:

  • исполнении мер, указанных в письменном предписании, письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами;
  • исполнении мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий, не позднее пяти рабочих дней после даты их осуществления, предусмотренной в плане мероприятий.

В случае невозможности исполнения мер или мероприятий, предусмотренных в письменном предписании или плане мероприятий, письменном соглашении, в сроки, установленные данными документами, по причинам, независящим от лица, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков, данное лицо не позднее срока исполнения мер или мероприятий, установленного данными документами, представляет в Нацбанк ходатайство о продлении срока исполнения мер или мероприятий, предусмотренных в письменном предписании и (или) плане мероприятий, письменном соглашении, содержащее обоснование необходимости продления срока.

Национальный банк направляет результаты рассмотрения ходатайства лицу, к которому применены меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков, в срок, не превышающий 10 рабочих дней после даты его поступления в Национальный банк.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года и распространяется на отношения, возникшие с 19 марта 2026 года.

Представление отчетности МФО и коллекторскими организациями: утверждены правила
Нацбанк утвердил правила предоставления отчетности обменными пунктами
14:31, 02 февраля 2026
Уполномоченные банки обязали сдавать в Нацбанк отчет об операциях обменных пунктов
11:26, 01 апреля 2026
Наставник "Ордабасы" поделился своим впечатлением от триллера в матче Кубка Казахстана
09:55, Сегодня
Наставник "Ордабасы" поделился своим впечатлением от триллера в матче Кубка Казахстана
Аналитики оценили шансы Бублика на выход в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло
09:39, Сегодня
Аналитики оценили шансы Бублика на выход в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло
Главный тренер "Елимая" дал оценку разгромной победе над "Тураном" в Кубке Казахстана
09:15, Сегодня
Главный тренер "Елимая" дал оценку разгромной победе над "Тураном" в Кубке Казахстана
Фанаты "Атырау" "зарядили" оскорбительную кричалку об Искакове на матче Кубка РК
08:46, Сегодня
Фанаты "Атырау" "зарядили" оскорбительную кричалку об Искакове на матче Кубка РК
