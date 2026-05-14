Обновлены правила формирования государственной пулегильзотеки

Постановлением правительства РК от 8 мая 2026 года внесены изменения в Правила формирования Государственной пулегильзотеки, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная пулегильзотека представляет собой хранящиеся в уполномоченных подразделениях Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов ведомственные коллекции контрольно отстрелянных пуль и гильз из принятого на вооружение, за исключением находящегося на длительном хранении, боевого оружия, а также хранящиеся в уполномоченных подразделениях органов внутренних дел ведомственные коллекции контрольно отстрелянных пуль и гильз из боевого, гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия.

Объектами ведомственных коллекций Государственной пулегильзотеки являются контрольно отстрелянные пули и гильзы из боевого, гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия, в том числе из:

прошедшего ремонт основных следообразующих деталей (патронник, канал ствола, затвор, замена или механическая обработка бойка) боевого, гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия;

ввезенного предприятиями-поставщиками из-за границы, а также произведенного в Республике Казахстан и предназначенного для реализации на территории Республики Казахстан до его реализации;

приобретенного гражданином РК за границей перед его регистрацией и оформлением разрешения на хранение и ношение;

передаваемого или продаваемого предприятиями или организациями перед передачей или продажей;

принадлежащего гражданину РК при получении разрешения на хранение, хранение и ношение, уничтожение гражданского огнестрельного нарезного оружия, за исключением приобретаемого нового огнестрельного нарезного оружия в организациях, осуществляющих торговлю гражданским и служебным оружием и патронов к нему;

наградного огнестрельного оружия с нарезным стволом, которое отстреливается перед оформлением разрешения на его хранение и ношение в органе внутренних дел (ОВД).

В ведомственные коллекции Государственной пулегильзотеки не помещаются пули и гильзы, отстрелянные из:

огнестрельного нарезного оружия калибра более 11,56 мм;

огнестрельного оружия с сильно коррозированными следообразующими деталями в случае невозможности получения качественных экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах;

охотничьего гладкоствольного оружия, за исключением оружия с наличием сменных стволов или нарезных вставок в гладкоствольных стволах.

Предусмотрено, что записи о контрольном отстреле вносятся в заводские паспорта на вновь изготавливаемое, переделываемое, ремонтируемое отечественное оружие.

Владелец оружия или получатель государственного оборонного заказа после получения боевого, гражданского или служебного огнестрельного нарезного оружия не позднее трех рабочих дней направляет уведомление о доставке предприятию-изготовителю.

Контрольно отстрелянные пули и гильзы из гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия упаковываются на предприятиях-изготовителях и направляются в департамент полиции по территориальности для помещения контрольно отстрелянных пуль и гильз в ведомственную коллекцию Государственной пулегильзотеки после получения уведомления от владельца оружия о доставке гражданского или служебного огнестрельного нарезного оружия в течение пяти рабочих дней.

Для контрольного отстрела боевого оружия в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, специальных государственных и правоохранительных органах создаются комиссии с участием сотрудника уполномоченного подразделения, ответственного за формирование ведомственной коллекции, сохранность и учет оружия.

Контрольный отстрел гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия осуществляется в подразделениях ОВД комиссией, в состав которой включаются сотрудники подразделений: по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия, оперативно-криминалистического, финансового обеспечения и уполномоченного подразделения.

В случае выявления дефектов (неисправностей) при проверке взаимодействия частей боевого, гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия контрольный отстрел не производится. Комиссией составляется акт о выявлении дефектов (неисправностей) огнестрельного нарезного оружия по форме.

Указанное огнестрельное нарезное оружие возвращается инициатору контрольного отстрела (уполномоченному подразделению или владельцу оружия) для устранения дефектов (неисправностей) или его ремонта.

Состав комиссии по контрольному отстрелу огнестрельного нарезного оружия, а также уничтожению контрольно отстрелянных пуль и гильз утверждается уполномоченным руководителем государственного органа или командиром воинской части.

Выделение боеприпасов, транспортировка оружия к месту контрольного отстрела боевого оружия производятся за счет сил и средств Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов.

Гражданское и служебное огнестрельное нарезное оружие, подлежащее контрольному отстрелу, и патроны к нему доставляются владельцем оружия (физическим лицом или представителем на основе доверенности юридического лица к месту проведения контрольного отстрела самостоятельно.

Подлежащее контрольному отстрелу оружие, а также контрольно отстрелянные пули и гильзы регистрируются сотрудником уполномоченного подразделения в журнале регистрации отстрела оружия и контрольно отстрелянных пуль и гильз, помещенных в ведомственную коллекцию.

Владелец оружия или представитель по доверенности самостоятельно обращаются с заявлением о проведении контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия по форме в территориальный ОВД по месту регистрации оружия.

Контрольный отстрел гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия производится ОВД после регистрации заявления владельца оружия или представителя по доверенности еженедельно по средам в присутствии владельца оружия или его представителя по доверенности. Контрольно отстрелянное оружие в день отстрела возвращается владельцу или представителю по доверенности.

Результаты контрольного отстрела оформляются актом контрольного отстрела в двух экземплярах для боевого оружия, в трех экземплярах – для гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия.

Один экземпляр акта контрольного отстрела боевого оружия остается на хранении в уполномоченном подразделении, второй передается подразделению или организации, предоставившей оружие для отстрела.

Один экземпляр акта контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия передается в подразделение по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия для внесения в контрольно-наблюдательное или личное дело владельца оружия, второй передается владельцу оружия или представителю по доверенности, третий хранится вместе с контрольно отстрелянными пулями и гильзами в уполномоченном подразделении.

Акты контрольного отстрела хранятся 10 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.

Контрольно отстрелянные пули и гильзы упаковываются сотрудником уполномоченного подразделения.

Правила также устанавливают:

Порядок проведения контрольного отстрела боевого, гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия.

Учет, хранение, замена, изъятие и уничтожение контрольно отстрелянных пуль и гильз ведомственных коллекций Государственной пулегильзотеки и т.д.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.