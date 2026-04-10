Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 2 апреля 2026 года утверждены Типовые регламенты акиматов области (города республиканского значения, столицы) и района (города областного значения), сообщает Zakon.kz.

Акимат входит в единую систему исполнительных органов РК, обеспечивает проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.

Состав акимата формируется акимом из заместителей акима, руководителя аппарата акима, первых руководителей исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета.

Персональный состав акимата определяется акимом и согласовывается решением сессии областного (города республиканского значения, столицы) маслихата.

Ежеквартальный перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях акимата составляется аппаратом по предложению членов акимата по согласованию с курирующим заместителем акима или руководителем аппарата.

Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях акимата, утверждается руководителем аппарата не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу по согласованию с акимом.

Утвержденный перечень рассылается членам акимата, а также в случае необходимости акимам городов, районов и другим должностным лицам.

Заседания акимата проводятся посредством видеоконференцсвязи, а также в очном или смешанном форматах не реже одного раза в месяц и созываются руководителем аппарата.

Внеочередные заседания созываются по инициативе акима или лица, исполняющего обязанности акима.

На заседаниях акимата председательствует аким, а в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности акима.

Заседания акимата являются открытыми и ведутся на казахском и|или русском языках.

При необходимости отдельные вопросы могут рассматриваться на закрытых заседаниях.

Заседание акимата считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей членов акимата.

По результатам рассмотрения вопроса на заседании акимата принимается постановление.

Постановления принимаются большинством голосов присутствующих членов акимата.

На заседаниях акимата могут присутствовать депутаты палат Парламента РК, маслихата, акимы районов, городов, руководители территориальных подразделений центральных государственных органов и иные должностные лица, которым такое право предоставлено законами, актами президента и правительства.

Подготовленные к рассмотрению на заседании материалы на казахском и русском языках вносятся в аппарат за пять рабочих дней до заседания и включают:

справки, информационные сведения и материалы объемом не более пяти страниц;

проекты постановлений и протокольного решения;

сравнительные таблицы, презентации (цветные слайды объемом не более 10 мегабайт и размером шрифта не менее 20, соответствующие формату отображения визуальной информации 16:9);

информационные (аналитические) доклады (продолжительностью не более 7-10 минут );

); список участников;

другие материалы по вопросам, рассматриваемым на заседании акимата.

Материалы к заседанию вносятся в электронном виде, за исключением документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты, которые вносятся с соблюдением требований режима секретности и ограничения допуска на заседания.

Участие приглашенных в заседании обеспечивается аппаратом.

Приглашенное лицо обеспечивает подтверждение или участие на заседании (совещаниях), организованном аппаратом.

В исключительных случаях по поручению акима или лица, исполняющего обязанности акима, когда вносится изменение в запланированный вопрос и заседание проводится во внеочередном порядке, материалы могут вноситься в аппарат в день его проведения и доводиться до участников заседания непосредственно на заседании.

Содержание материалов и качество их подготовки обеспечивает член акимата, к компетенции которого относится рассматриваемый вопрос.

Аппарат составляет проект повестки дня заседания и после согласования с акимом либо лицом, его замещающим, в электронном виде рассылает его и соответствующие материалы членам акимата и приглашенным, а при необходимости и другим должностным лицам за три рабочих дня до заседания, согласно утвержденному руководителем аппарата указателю рассылки.

В случае несвоевременного, а также некачественного представления материалов к заседанию курирующим заместителем акима или руководителем аппарата принимается решение о снятии с рассмотрения запланированного вопроса или переносе его рассмотрения на другой срок, и докладывается об этом акиму или лицу, его замещающему.

Своевременное и качественное представление материалов обеспечивается первыми руководителями соответствующих органов и курирующими заместителями акима или руководителем аппарата.

При проведении заседания акимата по поручению акима в экстренном порядке, материалы по рассматриваемым вопросам могут вноситься в аппарат в день его проведения.

Подписанный акимом или лицом, исполняющим обязанности акима, и зарегистрированный аппаратом протокол заседания в течение трех рабочих дней направляется в электронном виде для исполнения исполнительным органам, территориальным подразделениям центральных государственных органов и организациям, которым в протоколе даны соответствующие поручения.

Органы и организации, которым было дано поручение, представители которых присутствовали на заседании, приступают к исполнению поручений незамедлительно после заседания, не дожидаясь поступления к ним подписанного протокола заседания.

Предложения в адрес акимата или акима для принятия ими соответствующего решения вносятся исполнительными органами:

в случае, если решение вопроса входит в компетенцию акимата или акима;

при возникновении разногласий между местными исполнительными органами;

в случае, если решение вопроса требует координации деятельности местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов.

Подготовка проектов постановлений акимата, решений и распоряжений акима осуществляется аппаратом и местными исполнительными органами в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О правовых актах" и настоящим Регламентом.

Проекты могут быть разработаны аппаратом по поручению акима.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2026 года.