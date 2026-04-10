Коллективные иски для защиты потребителей хотят ввести в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов в Мажилисе 10 апреля 2026 года рассказал, что даст введение института коллективных исков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Ахметов отметил, что за последние два года в бюджет государства поступило 11 млрд тенге в виде антимонопольных штрафов. Но ни одного тенге не получил потребитель.

"В зарубежных странах возмещение убытков осуществляется путем подачи коллективных исков. Это иски в интересах сотен тысяч потребителей. При этом их интересы будут представлены независимо от присоединения к искам. Предлагаемый проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции" механизм обеспечит возврат средств потребителям по антимонопольным делам и иным правонарушениям", – сказал он.

"Устанавливается средний чек размера ущерба, дальше это умножается на число потенциально пострадавших потребителей и, соответственно, формируется сумма ущерба, которую взыскивает суд. Дальше эта сумма передается инициаторам этого иска, дается объявление гражданам, и уже граждане, минуя судебный процесс, требуют возмещения из этой суммы", – пояснил спикер.

Говоря о преимуществах, спикер заявил, что "гражданам предоставляется уникальная возможность не зависеть от позиции государства и государственного регулятора – прийти в суд, доказать нарушение, изыскать причиненный ему ущерб".

"Здесь мы даем возможность защищаться не только в отношении неправомерных действий отечественных монополий, но и в отношении зарубежных компаний", – резюмировал Ахметов.

