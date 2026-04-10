#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Право

Коллективные иски для защиты потребителей хотят ввести в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 16:40 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов в Мажилисе 10 апреля 2026 года рассказал, что даст введение института коллективных исков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Ахметов отметил, что за последние два года в бюджет государства поступило 11 млрд тенге в виде антимонопольных штрафов. Но ни одного тенге не получил потребитель.

"В зарубежных странах возмещение убытков осуществляется путем подачи коллективных исков. Это иски в интересах сотен тысяч потребителей. При этом их интересы будут представлены независимо от присоединения к искам. Предлагаемый проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции" механизм обеспечит возврат средств потребителям по антимонопольным делам и иным правонарушениям", – сказал он.

суды, иски, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 16:40

Скриншот с трансляции

"Устанавливается средний чек размера ущерба, дальше это умножается на число потенциально пострадавших потребителей и, соответственно, формируется сумма ущерба, которую взыскивает суд. Дальше эта сумма передается инициаторам этого иска, дается объявление гражданам, и уже граждане, минуя судебный процесс, требуют возмещения из этой суммы", – пояснил спикер.

Говоря о преимуществах, спикер заявил, что "гражданам предоставляется уникальная возможность не зависеть от позиции государства и государственного регулятора – прийти в суд, доказать нарушение, изыскать причиненный ему ущерб".

"Здесь мы даем возможность защищаться не только в отношении неправомерных действий отечественных монополий, но и в отношении зарубежных компаний", – резюмировал Ахметов.

5 марта 2026 года руководитель Управления по формированию государственной политики Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Еркебулан Тагашов рассказал, как в Казахстане реализуется право потребителей на судебную защиту и насколько эффективно обеспечиваются их интересы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: