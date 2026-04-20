В Казахстане продолжаются предварительные работы по строительству АЭС

Фото: Zakon.kz

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 20 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, на каком этапе строительство первой в стране атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что местом строительства был определен Жамбылский район Алматинской области. "В данном районе, согласно рекомендациям МАГАТЭ, ведутся работы по инженерным изысканиям, которые были начаты в августе 2025 года", – сказал Махамбетов. Он уточнил, что данные виды работ ведутся совместно с "Росатомом". "Касательно размещения второй АЭС – это также Жамбылский район Алматинской области. Там также продолжаются работы", – добавил спикер. Ранее Махамбетов рассказал о некоторых деталях по строительству третьей и четвертой АЭС.

