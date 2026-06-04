Квалификационные характеристики должностей педагогов: внесены изменения

Приказом и.о. министра просвещения от 25 мая 2026 года внесены изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что руководитель (директор, заведующий) начального, основного среднего и общего среднего организации образования должен знать:

Конституцию РК, Трудовой кодекс, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О языках в Республике Казахстан", "О государственном имуществе" и иные нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

основы педагогики и психологии;

государственный общеобязательный стандарт образования, достижения педагогической науки и практики;

нормы педагогической этики;

основы менеджмента, финансово-хозяйственной деятельности;

правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты, санитарные правила и нормы;

начальник (директор) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой дополнительно должен знать:

законы "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "Об обороне и Вооруженных Силах РК".

Уточняется требование квалификации для начальника (директора) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой:

высшее (послевузовское) педагогическое образование или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж работы на руководящих должностях, наличие воинской службы не менее 15 лет на должностях офицерского состава, воинское звание не ниже подполковника запаса или подполковника в отставке (за исключением граждан, уволенных с воинской службы по отрицательным мотивам);

на должностях офицерского состава, воинское звание не ниже подполковника запаса или подполковника в отставке (за исключением граждан, уволенных с воинской службы по отрицательным мотивам); или наличие квалификации педагога – эксперта или педагога – исследователя или педагога – мастера и воинское звание подполковника запаса или подполковника в отставке; либо наличие квалификационной категории "заместитель руководителя третьей квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной категории", или "заместитель руководителя первой квалификационной категории" организации образования либо квалификационной категории "руководитель третьей квалификационной категории" или "руководитель второй квалификационной категории" или "руководитель первой квалификационной категории".

Заместитель руководителя (директора) основного среднего, общего среднего организации образования по учебной работе должен знать:

Конституцию РК, Трудовой кодекс, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О языках в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

основы педагогики и психологии;

государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные программы, типовые учебные планы, достижения педагогической науки и практики;

нормы педагогической этики;

основы менеджмента, финансово-хозяйственной деятельности;

правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

заместитель начальника (директор) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой дополнительно должен знать:

Законы "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "Об обороне и ВС РК".

Требования к квалификации:

высшее или послевузовское педагогическое образование или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы не менее 3 лет ;

; или наличие квалификационной категории "заместитель руководителя третьей квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной категории", или "заместитель руководителя первой квалификационной категории" организации образования, либо наличие квалификации "педагог – эксперт" или наличие "педагог – исследователь" или "педагог – мастер".

Для заместителя руководителя (директора) специальной школы, школы-интерната, специальной школы-колледжа, специального комплекса "детский сад-школа":

высшее (послевузовское) педагогическое образование по направлению "Специальное образование" ("Дефектология") или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе последние 2 года педагогического стажа;

или наличие первой или высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя или педагога – мастера.

Для заместителя начальника (директора) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой:

высшее (послевузовское) педагогическое образование или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, стаж педагогической работы, связанной с военным образованием или военной подготовкой не менее 3 лет ;

; или наличие квалификационной категории "заместитель руководителя третьей квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной категории", или "заместитель руководителя первой квалификационной категории" организации образования, либо наличие квалификации "педагог – эксперт" или наличие "педагог – исследователь" или "педагог – мастер".

Для заместителя руководителя (директора) специализированной организации образования с углубленной допризывной подготовкой наличие стажа работы, связанной с военным образованием или военной подготовкой не менее 15 лет и документ, подтверждающий педагогическую переподготовку.

Заместитель руководителя (директора) начального, основного среднего, общего среднего организации образования по воспитательной работе

Должностные обязанности:

обеспечивает организацию воспитательного процесса;

организует текущее и перспективное планирование воспитательной работы;

осуществляет планирование и контроль деятельности старших вожатых, воспитателей групп продленного дня, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования;

обеспечивает разработку документации по воспитательной работе, по подготовке и проведению культурно-воспитательных мероприятий;

осуществляет систематический контроль за качеством содержания и проведения воспитательного процесса;

участвует в подборе педагогов, организует работу по профессиональному развитию, повышению квалификации и профессиональной компетентности педагогов;

координирует взаимодействие администрации, социально – психологических служб и подразделений организаций образования, обеспечивающих воспитательный процесс, с представителями общественности и правоохранительных органов, представителями родительской общественности, попечительского совета;

обеспечивает толерантную культуру поведения всех участников образовательного процесса;

координирует деятельность психологической службы и процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребностями;

обеспечивает новые формы школьно-родительских отношений, полное взаимодействие школы и семьи;

осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся;

применяет информационно-коммуникационные технологии при проведении воспитательных мероприятий;

развивает киберкультуру (использует возможности компьютерных технологий) и кибергигиену (имеет навыки и знания работы в сети интернет);

обеспечивает участие обучающихся, педагогов в конкурсах, слетах, конференциях;

проводит профориентационную работу;

обеспечивает качественную и своевременную сдачу отчетной документации;

организовывает и проводит педагогические консилиумы для родителей;

организует работы школьного парламента, дебатного движения, ученического самоуправления;

организовывает общественно-полезную работу "Служение обществу", "Поклонение Родине", "Уважение к старшим", "Уважение к матери";

координирует работу по созданию и обеспечению деятельности ассоциации выпускников организации образования;

взаимодействует с ветеранами педагогического труда;

организует работу музея организации образования;

организовывает туристические походы и экскурсии;

обеспечивает формирование у обучающихся патриотического воспитания, навыков делового общения, культуры питания;

прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников, педагогов и других работников;

принимает меры по развитию школьного парламента, дебатного движения, ученического самоуправления и военно-патриотического воспитания.

Дополнительные должностные обязанности для заместителя начальника (директора) специализированных организаций образования с углубленной допризывной подготовкой:

организует работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся;

разрабатывает план военно-патриотической работы на учебный год, обеспечивает его выполнение и координирует работу учебного полигона;

принимает меры по развитию и укреплению материальной базы кабинетов и (или) полигонов начальной военной подготовки организации образования, сохранности оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-гигиенических требований;

координирует работу кружков по военно-партриотическому воспитанию.

Должен знать:

Конституцию РК, Трудовой кодекс, законы "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О языках в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

основы педагогики и психологии;

государственный общеобязательный стандарт образования, достижения педагогической науки и практики;

нормы педагогической этики;

основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности;

правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2026 года.