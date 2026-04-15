Привлекать инвестиции в производство семян начнут в Казахстане
Депутаты Мажилиса 15 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты приняли в работу законопроект "Об охране селекционных достижений", передает корреспондент Zakon.kz.
Также принят в работу сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ".
"Законопроекты разработаны в целях создания эффективной системы охраны новых сортов растений и пород животных, приведения норм в соответствие с Международной конвенцией по охране новых сортов растений. Документом предусматривается создание новой правовой базы для защиты интеллектуальных достижений селекционеров в соответствии с новыми принципами и правилами", – сказал депутат Серик Егизбаев.
По его словам, принятие законопроекта позволит интегрировать национальную патентную систему в общемировую, получить доступ к ценному исходному селекционному материалу, привлекать инвестиции в отечественную селекцию и производство семян, вывести сорта отечественной селекции на мировой рынок.
Законопроект поступил на рассмотрение Мажилиса 3 апреля 2026 года.
