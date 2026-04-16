Утверждены правила принудительной ликвидации банков

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 10 апреля 2026 года утверждены Правила осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов РК и требований к работе ликвидационных комиссий, сообщает Zakon.kz.

Действие Правил распространяется на банки, принудительно ликвидируемые по решению суда.

Началом процесса принудительной ликвидации банка является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или дата лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.

С даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или с даты лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК и до завершения процесса ликвидации:

действуют ограничения, предусмотренные законом о банках (для ликвидируемого банка), и ограничения, предусмотренные законом о банках (для принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК);

полномочия ранее действовавших органов управления банка прекращаются, в том числе по распоряжению имуществом и погашению обязательств банка, а также их права по управлению банком;

руководящие, а при необходимости иные работники увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством РК;

действия, осуществляемые от имени и за счет ликвидируемого банка, имеют юридическую силу лишь в случае, если они совершены председателем ликвидационной комиссии либо лицом, имеющим доверенность, выданную председателем ликвидационной комиссии, на совершение этих действий;

сроки всех долговых обязательств ликвидируемого банка считаются истекшими;

прекращается начисление вознаграждения и/или неустойки (пени, штрафов) по всем видам кредиторской задолженности ликвидируемого банка;

прекращаются споры с требованиями имущественного характера к ликвидируемому банку, рассмотренные в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу;

исполнение ранее принятых решений судов в отношении ликвидируемого банка приостанавливается. Исполнительные документы судов, касающиеся имущественных требований к ликвидируемому банку, передаются ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности, установленной статьей 123 Закона о банках;

обязательства банка, выраженные в иностранной валюте, переводятся в тенге по официальному курсу Национального банка, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или на дату лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.

Ликвидационная комиссия

Ликвидационная комиссия назначается уполномоченным органом не позднее следующего дня с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или с даты лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.

Входящие в состав ликвидационной комиссии работники уполномоченного органа или организации по гарантированию освобождаются от выполнения должностных обязанностей по основному месту работы на весь период деятельности в ликвидационной комиссии.

На указанный период за ними сохраняется заработная плата и иные выплаты, установленные по основному месту работы.

С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемого банка.

Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами.

Ликвидационная комиссия в срок не более 30 календарных дней с даты ее назначения уполномоченным органом принимает по акту приема-передачи от руководства банка либо от временной администрации имущество и документы ликвидируемого банка.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2026 года.