Утверждены правила принудительной ликвидации банков
Действие Правил распространяется на банки, принудительно ликвидируемые по решению суда.
Началом процесса принудительной ликвидации банка является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или дата лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.
С даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или с даты лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК и до завершения процесса ликвидации:
- действуют ограничения, предусмотренные законом о банках (для ликвидируемого банка), и ограничения, предусмотренные законом о банках (для принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента РК);
- полномочия ранее действовавших органов управления банка прекращаются, в том числе по распоряжению имуществом и погашению обязательств банка, а также их права по управлению банком;
- руководящие, а при необходимости иные работники увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством РК;
- действия, осуществляемые от имени и за счет ликвидируемого банка, имеют юридическую силу лишь в случае, если они совершены председателем ликвидационной комиссии либо лицом, имеющим доверенность, выданную председателем ликвидационной комиссии, на совершение этих действий;
- сроки всех долговых обязательств ликвидируемого банка считаются истекшими;
- прекращается начисление вознаграждения и/или неустойки (пени, штрафов) по всем видам кредиторской задолженности ликвидируемого банка;
- прекращаются споры с требованиями имущественного характера к ликвидируемому банку, рассмотренные в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу;
- исполнение ранее принятых решений судов в отношении ликвидируемого банка приостанавливается. Исполнительные документы судов, касающиеся имущественных требований к ликвидируемому банку, передаются ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности, установленной статьей 123 Закона о банках;
- обязательства банка, выраженные в иностранной валюте, переводятся в тенге по официальному курсу Национального банка, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или на дату лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.
Ликвидационная комиссия
- Ликвидационная комиссия назначается уполномоченным органом не позднее следующего дня с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или с даты лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента РК.
Входящие в состав ликвидационной комиссии работники уполномоченного органа или организации по гарантированию освобождаются от выполнения должностных обязанностей по основному месту работы на весь период деятельности в ликвидационной комиссии.
На указанный период за ними сохраняется заработная плата и иные выплаты, установленные по основному месту работы.
С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ликвидируемого банка.
Ликвидационная комиссия принимает меры для завершения дел банка, в том числе по обеспечению расчетов с его кредиторами и акционерами.
Ликвидационная комиссия в срок не более 30 календарных дней с даты ее назначения уполномоченным органом принимает по акту приема-передачи от руководства банка либо от временной администрации имущество и документы ликвидируемого банка.
Постановление вводится в действие с 25 апреля 2026 года.