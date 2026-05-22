Обновлены требования к работе банков
В частности, требования включают в себя:
- перечень сведений, которые должны содержать правила об общих условиях осуществления банковской деятельности;
- принципы добросовестного поведения при оказании банковских услуг;
- порядок раскрытия информации при предоставлении банковских услуг и консультировании потребителей банковских услуг, в том числе раскрытия информации о видах деятельности, финансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам исламского финансирования;
- порядок осуществления ответственного кредитования;
- порядок заключения договора банковского займа с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям, договора банковского вклада и договора банковского счета;
- виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления при оказании банковских услуг;
- ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными потребителями банковских услуг;
- порядок рассмотрения обращений потребителей банковских услуг, возникающих в процессе предоставления банковских услуг;
- требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности потребителей банковских услуг;
- перечень комиссий и иных платежей, подлежащих взиманию при выдаче и обслуживании банковского займа физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;
- размер потребительского банковского займа;
- положение о порядке работы с клиентами, в том числе:
- порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;
- особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.
Так, говорится, что Правила об общих условиях осуществления банковской деятельности излагаются ясно, однозначно и не допускают различного толкования, с соблюдением норм литературного языка и юридической терминологии, с расшифровкой используемых терминов.
Правила банка об общих условиях осуществления банковской деятельности содержат следующие сведения и процедуры:
- предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых банковских займов (далее – заем);
- предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и займам;
- условия выплаты вознаграждения по депозитам и займам;
- требования к принимаемому банком обеспечению;
- предельные величины ставок и тарифов на проведение банковских операций;
- предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг;
- порядок рассмотрения обращений потребителей банковских услуг, возникающих в процессе предоставления банковских услуг с учетом требований, предусмотренных Главой 9 Требований;
- права и обязанности банка и потребителя банковских услуг, их ответственность;
- права и обязанности исламского банка и потребителя банковских услуг, условия проведения банковских операций исламского банка и связанные с ними риски;
- порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, включая виды банковских счетов (с указанием валюты счета), основания и порядок ограничения операций по счетам;
- условия предоставления финансовых продуктов, связанных с приемом депозитов, включая порядок и сроки заключения договоров банковского вклада, условия начисления и выплаты вознаграждения, условия и порядок досрочного расторжения;
- условия предоставления финансовых продуктов, связанных с банковскими заемными операциями, включая порядок проведения оценки пригодности займа для потребителя банковских услуг, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к способу обеспечения исполнения обязательств, порядок предоставления и погашения займа, порядок взаимодействия с неплатежеспособным потребителем банковских услуг (заемщиком), включая процедуры обращения взыскания на предмет залога;
- положения о порядке работы с потребителями банковских услуг;
- порядок взаимодействия с потребителем банковских услуг и банковским омбудсманом при урегулировании разногласий между банком и потребителем банковских услуг;
- другие условия, требования и ограничения, которые совет директоров банка считает необходимым включить в общие условия осуществления банковской деятельности.
Правила об общих условиях осуществления банковской деятельности содержат раздел о порядке предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, который предусматривает:
- особенности взаимодействия;
- доступные формы получения информации;
- участие доверенного лица.
Документ также устанавливает:
- Принципы добросовестного поведения при оказании банковских услуг.
- Порядок раскрытия информации при предоставлении банковских услуг и консультировании потребителей банковских услуг, в том числе раскрытия информации о видах деятельности, финансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.
- Раскрытие информации потребителям банковских услуг при предоставлении консультаций до заключения договора и т.д.
Постановление вводится в действие с 22 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.
При этом утрачивают силу ранее действовавшие правила.