Обновлены требования к работе банков

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 15 мая 2026 года утверждены Требования к условиям осуществления банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования включают в себя:

перечень сведений, которые должны содержать правила об общих условиях осуществления банковской деятельности;

принципы добросовестного поведения при оказании банковских услуг;

порядок раскрытия информации при предоставлении банковских услуг и консультировании потребителей банковских услуг, в том числе раскрытия информации о видах деятельности, финансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам исламского финансирования;

порядок осуществления ответственного кредитования;

порядок заключения договора банковского займа с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям, договора банковского вклада и договора банковского счета;

виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления при оказании банковских услуг;

ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными потребителями банковских услуг;

порядок рассмотрения обращений потребителей банковских услуг, возникающих в процессе предоставления банковских услуг;

требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности потребителей банковских услуг;

перечень комиссий и иных платежей, подлежащих взиманию при выдаче и обслуживании банковского займа физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;

размер потребительского банковского займа;

положение о порядке работы с клиентами, в том числе:

порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.

Так, говорится, что Правила об общих условиях осуществления банковской деятельности излагаются ясно, однозначно и не допускают различного толкования, с соблюдением норм литературного языка и юридической терминологии, с расшифровкой используемых терминов.

Правила банка об общих условиях осуществления банковской деятельности содержат следующие сведения и процедуры:

предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых банковских займов (далее – заем);

предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и займам;

условия выплаты вознаграждения по депозитам и займам;

требования к принимаемому банком обеспечению;

предельные величины ставок и тарифов на проведение банковских операций;

предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг;

порядок рассмотрения обращений потребителей банковских услуг, возникающих в процессе предоставления банковских услуг с учетом требований, предусмотренных Главой 9 Требований;

права и обязанности банка и потребителя банковских услуг, их ответственность;

права и обязанности исламского банка и потребителя банковских услуг, условия проведения банковских операций исламского банка и связанные с ними риски;

порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, включая виды банковских счетов (с указанием валюты счета), основания и порядок ограничения операций по счетам;

условия предоставления финансовых продуктов, связанных с приемом депозитов, включая порядок и сроки заключения договоров банковского вклада, условия начисления и выплаты вознаграждения, условия и порядок досрочного расторжения;

условия предоставления финансовых продуктов, связанных с банковскими заемными операциями, включая порядок проведения оценки пригодности займа для потребителя банковских услуг, порядок и сроки заключения, изменения и расторжения договора, требования к способу обеспечения исполнения обязательств, порядок предоставления и погашения займа, порядок взаимодействия с неплатежеспособным потребителем банковских услуг (заемщиком), включая процедуры обращения взыскания на предмет залога;

положения о порядке работы с потребителями банковских услуг;

порядок взаимодействия с потребителем банковских услуг и банковским омбудсманом при урегулировании разногласий между банком и потребителем банковских услуг;

другие условия, требования и ограничения, которые совет директоров банка считает необходимым включить в общие условия осуществления банковской деятельности.

Правила об общих условиях осуществления банковской деятельности содержат раздел о порядке предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица, который предусматривает:

особенности взаимодействия;

доступные формы получения информации;

участие доверенного лица.

Документ также устанавливает:

Принципы добросовестного поведения при оказании банковских услуг.

Порядок раскрытия информации при предоставлении банковских услуг и консультировании потребителей банковских услуг, в том числе раскрытия информации о видах деятельности, финансирование (кредитование) которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.

Раскрытие информации потребителям банковских услуг при предоставлении консультаций до заключения договора и т.д.

Постановление вводится в действие с 22 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.

При этом утрачивают силу ранее действовавшие правила.