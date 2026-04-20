Формирование и учет целевых требований ЕНПФ: внесены изменения в правила

Постановлением правительства от 16 апреля 2026 года внесены изменения в Правила формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ЕНПФ получает по участникам целевых требований из государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) посредством интеграции цифровых систем сведения:

о приобретении гражданства РК по рождению;

о принятии гражданства РК после рождения с указанием даты приобретения гражданства;

об утрате или выходе из гражданства РК в соответствии с Законом "О гражданстве Республики Казахстан";

о смерти с указанием даты смерти либо даты вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим;

об актуализации сведений, содержащихся в ГБД ФЛ.

ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований в цифровой системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБД ФЛ.

Ежегодно не позднее 20 числа первого месяца, следующего за отчетным годом, ЕНПФ:

формирует электронный список участников целевых требований в цифровой системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБД ФЛ по состоянию на конец отчетного года (31 декабря включительно) с учетом изменений, поступивших в ЕНПФ из ГБД ФЛ по состоянию на 23:59:59 по времени города Астаны пятнадцатого числа первого месяца текущего года;

направляет электронный список участников целевых требований оператору "цифрового правительства" для проведения верификации.

Если последний день приходится на нерабочий день, то днем окончания считается первый рабочий день, следующий за ним.

трех рабочих дней с даты получения от ЕНПФ электронного списка оператор "цифрового правительства" подтверждает корректность сформированного списка участников целевых требований.

Также уточняется, что ЕНПФ на основании полученной информации от Нацбанка, и количества участников целевых требований, включенных в электронных список, сформированный в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, рассчитывает и вносит в цифровую систему ЕНПФ данные на одного участника целевых требований:

о сумме целевых требований за отчетный год;

о сумме инвестиционного дохода, начисленного на сумму целевых требований по состоянию на конец года, предшествующего отчетному.

Лицом, обратившимся по судебному акту за целевыми накоплениями умерших участников целевых требований, получателей целевых накоплений, признанными выморочным имуществом в соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса РК, в ЕНПФ представляются:

судебный акт, вступивший в законную силу;

реквизиты банковского счета, открытого у уполномоченного оператора, в долларах США.

Указывается, что представление документов, указанных в пунктах 35, 36 и 37 данных Правил, не требуется при возможности получения их из цифровых систем государственных органов, в том числе из сервиса цифровых документов.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.