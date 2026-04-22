Право

Утверждены правила деятельности иностранных вузов в Казахстане

Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 16 апреля 2026 года утвердил Правила деятельности международных и иностранных учебных заведений в Республике Казахстан и их филиалов, и формы их сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Международные и иностранные учебные заведения в РК и их филиалы осуществляют свою деятельность на территории республики в формах совместной образовательной программы, программы двойного диплома и стратегического партнерства.

Реализация программ двойного диплома подразумевает соответствие образовательных программ организации высшего или послевузовского образования-партнеров с выдачей двух документов об образовании.

Совместная образовательная программа разрабатывается Казахстанской ОВПО совместно с иностранным учебным заведением с выдачей одного документа об образовании.

Программы двойного диплома и совместные образовательные программы характеризуются принятием сторонами общих обязательств по определению целей и содержания программ, организации учебного процесса, присуждения степени или присвоения квалификации.

Стратегическое партнерство подразумевает повышение качества высшего образования посредством направления иностранным учебным заведением квалифицированного профессорско-преподавательского состава, внедрения методик обучения иностранного учебного заведения, обучения местных преподавателей посредством курсов повышения квалификации, стажировок, семинаров, проведения совместных исследований с учетом региональной потребности и обеспечения развития междисциплинарных, совместных и двудипломных образовательных программ.

Порядок организации образовательной деятельности, приема на обучение и управления качеством образования регулируется в соответствии с законодательством РК и внутренними документами международных и иностранных учебных заведений или их филиалов, обеспечивающими качество образования не ниже уровня качества образования в международных и иностранных учебных заведениях.

Финансирование международных и иностранных учебных заведений в республике осуществляется за счет собственных средств, инвестиционных средств, средств, поступающих за обучение обучающихся, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Размещение государственного образовательного заказа из республиканского бюджета осуществляется после принятия проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий период Мажилисом Парламента РК и должно соответствовать нормам бюджетного законодательства.

Предусмотрено, что международные и иностранные учебные заведения разрабатывают свои стратегии развития или программы развития, или планы развития и обеспечивают их эффективную реализацию.

Указывается, что воспитательная деятельность международных и иностранных учебных заведений и их филиалов является составной частью образовательного процесса и направлена на формирование патриотизма, гражданственности, интернационализма, высокой морали и нравственности, правовой культуры, межконфессиональной толерантности, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся.

При этом международные и иностранные учебные заведения в соответствии со спецификой своей работы имеют право устанавливать прямые связи с зарубежными организациями образования, науки и культуры, международными организациями и фондами, заключать двусторонние и многосторонние договоры о сотрудничестве.

Деятельность международных и иностранных учебных заведений в РК прекращается по решению уполномоченного органа в случаях:

  • вступления в силу решения уполномоченного органа об отзыве и лишении лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью за нарушение законодательства РК в сфере образования и о разрешениях и уведомлениях;
  • отсутствия действующего сертификата о международной аккредитации, в том числе и на образовательные программы;
  • нарушения условий, предусмотренных международными договорами или соглашениями, на основании которых было осуществлено их создание;
  • по инициативе их учредителя (учредителей).

Решение о прекращении деятельности международных или иностранных учебных заведений в РК и их филиалов принимается уполномоченным органом с учетом обязательств международных или иностранных учебных заведений по обеспечению прав и интересов обучающихся, включая их перевод в другие организации образования.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2026 года.

