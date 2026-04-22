Право

Система поощрения педагогов: внесены изменения

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 14:52 Фото: freepik
Министр просвещения приказом от 15 апреля 2026 года внес изменения в Отраслевую систему поощрения Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что кадровая служба министерства уведомляет посредством модуля "Марапат" цифровой системы "Национальная образовательная база данных" (ЦС НОБД) органы управления образованием и организации образования о сроках приема представлений, квоте на поощрения не позднее чем за 70 календарных дней до соответствующего праздника, дня.

Организации сферы образования (независимо от форм собственности) для поощрения педагогов, работников сферы образования, а также лиц, внесших вклад в развитие сферы образования, направляют в органы управления образованием городов/районов посредством модуля "Марапат" (при наличии доступа к ЦС НОБД) не позднее чем за 50 календарных дней до соответствующего праздника, дня:

  • представление;
  • наградной лист установленного образца.

Указывается, что органы управления образованием городов/районов формируют списки педагогов, набравших наибольший балл по уровням образования (независимо от форм собственности), а также списки работников сферы образования, лиц, внесших вклад в развитие сферы образования, и направляют в органы управления образованием областей, городов республиканского значения и столицы посредством модуля "Марапат" (при наличии доступа к ЦС НОБД) согласно квоте не позднее чем за 40 календарных дней до соответствующего праздника, дня:

  • представление;
  • наградной лист установленного образца.

Органы управления образованием областей, городов республиканского значения и столицы формируют списки педагогов, набравших наибольший балл по уровням образования (независимо от форм собственности), а также списки работников сферы образования, лиц, внесших вклад в развитие сферы образования, посредством модуля "Марапат" (при наличии доступа к ЦС НОБД) согласно квоте не позднее чем за 30 календарных дней до соответствующего праздника, дня и вносят в министерство:

  • представление;
  • наградной лист установленного образца по форме согласно приложению 9 к настоящей Системе поощрения.

Руководители структурных подразделений министерства, организаций и учреждений, находящихся в ведении министерства, государственных учреждений – территориальных органов, находящихся в ведении Комитета по обеспечению качества в сфере образования министерства, формируют списки педагогов, работников сферы образования, лиц, внесших вклад в развитие сферы образования, по своему курируемому направлению работы, и не позднее чем за 30 календарных дней до соответствующего праздника, дня вносят в кадровую службу посредством модуля "Марапат" (при наличии доступа к ЦС НОБД):

  • представление;
  • наградной лист установленного образца.

При техническом сбое ЦС НОБД или отсутствии доступа к ЦС НОБД органами и организациями сферы образования документ направляется посредством электронного документооборота.

Также внесены изменения в Методику проведения рейтинга эффективности деятельности педагогов и руководителей организаций образования.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
