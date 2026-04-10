Конституционный суд разъяснил особенности назначения жилищных выплат военнослужащим
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности норм закона "О жилищных отношениях" и правил обеспечения служебным жильем военнослужащих, сообщает Zakon.kz.
Заявитель, проходивший службу в Пограничной службе, обратился за назначением единовременной жилищной выплаты за период службы. Суды установили, что право на выплату возникает с момента признания военнослужащего нуждающимся в жилье на основании поданного рапорта.
Конституционный суд отметил, что конституционная норма о создании условий для обеспечения жильем граждан не закрепляет индивидуального права на выплаты, а делегирует регулирование этого вопроса закону.
Доводы обращения в основном основаны на несогласии с применением норм в конкретной ситуации, тогда как сама система выплат устанавливает порядок назначения и предоставления средств, обеспечивая баланс интересов государства и граждан.
