#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
469.52
553.75
6.15
Право

Конституционный суд рассмотрел норму о недопустимости повторного рассмотрения споров

Фото: akorda.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности подпункта 2 статьи 277 Гражданского процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения послужило дело о восстановлении платежеспособности. Первоначально в удовлетворении заявления было отказано, поскольку на момент обращения заявитель являлся индивидуальным предпринимателем и не подпадал под действие соответствующих процедур. После прекращения деятельности в качестве ИП он повторно обратился в суд с аналогичным заявлением, однако производство было прекращено в связи с ранее состоявшимся судебным рассмотрением.

По мнению заявителя, прекращение статуса индивидуального предпринимателя является новым обстоятельством, исключающим применение оспариваемой нормы.

Конституционный суд отметил, что подпункт 2 статьи 277 ГПК направлен на предотвращение повторного рассмотрения споров и обеспечение стабильности судебных актов. Норма предполагает применение с учетом характера заявленных требований и обстоятельств, на которых они основаны.

В итоге Конституционный суд указал, что доводы обращения связывают предполагаемое нарушение прав с тем, как была определена тождественность заявлений в конкретной ситуации, при этом сама по себе норма не содержит неопределенности и допускает ее применение с учетом изменений правового статуса лица.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: