Конституционный суд рассмотрел норму о недопустимости повторного рассмотрения споров

В Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности подпункта 2 статьи 277 Гражданского процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения послужило дело о восстановлении платежеспособности. Первоначально в удовлетворении заявления было отказано, поскольку на момент обращения заявитель являлся индивидуальным предпринимателем и не подпадал под действие соответствующих процедур. После прекращения деятельности в качестве ИП он повторно обратился в суд с аналогичным заявлением, однако производство было прекращено в связи с ранее состоявшимся судебным рассмотрением.

По мнению заявителя, прекращение статуса индивидуального предпринимателя является новым обстоятельством, исключающим применение оспариваемой нормы.

Конституционный суд отметил, что подпункт 2 статьи 277 ГПК направлен на предотвращение повторного рассмотрения споров и обеспечение стабильности судебных актов. Норма предполагает применение с учетом характера заявленных требований и обстоятельств, на которых они основаны.

В итоге Конституционный суд указал, что доводы обращения связывают предполагаемое нарушение прав с тем, как была определена тождественность заявлений в конкретной ситуации, при этом сама по себе норма не содержит неопределенности и допускает ее применение с учетом изменений правового статуса лица.