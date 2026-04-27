Выдача разрешений трудовым мигрантам станет полностью электронной
Министерство труда и социальной защиты населения РК приказом от 15 апреля 2026 года подготовило поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, сообщает Zakon.kz.
Данная услуга полностью переходит в электронный формат и позволит трудовым иммигрантам получать услугу дистанционно без необходимости личного обращения.
Кроме того, сократятся сроки ее оказания, снизятся административные барьеры и исключится влияние человеческого фактора.
В Минтруда отметили, что благодаря внедрению поправок будет обеспечена прозрачность процедур, возможность онлайн-отслеживания статуса заявки, а также повысится доступность услуги для заявителей, находящихся в различных регионах.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 мая.
