Выдача разрешений трудовым мигрантам станет полностью электронной

Министерство труда и социальной защиты населения РК приказом от 15 апреля 2026 года подготовило поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, сообщает Zakon.kz.

Данная услуга полностью переходит в электронный формат и позволит трудовым иммигрантам получать услугу дистанционно без необходимости личного обращения.

Кроме того, сократятся сроки ее оказания, снизятся административные барьеры и исключится влияние человеческого фактора.

В Минтруда отметили, что благодаря внедрению поправок будет обеспечена прозрачность процедур, возможность онлайн-отслеживания статуса заявки, а также повысится доступность услуги для заявителей, находящихся в различных регионах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 мая.