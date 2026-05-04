Что изменится в жизни казахстанцев с мая 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Туристская деятельность, игорный бизнес

С 17 мая вводятся в действие поправки по вопросам поддержки туристской отрасли

В Законе "О туристской деятельности в Республике Казахстан" обновлен ряд понятий:

гид – физическое лицо, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан;

туристские ресурсы – совокупность природных условий, объектов историко-культурного наследия, социально-экономических, рекреационных и иных факторов, представляющих собой потенциальную основу для осуществления туристской деятельности и формирования туристских услуг независимо от степени вовлеченности в хозяйственный оборот;

экскурсовод – физическое лицо, профессионально подготовленное для проведения экскурсий туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан.

объекты туризма – специально созданные или приспособленные объекты, которые непосредственно используются туристами для временного проживания, перемещения, отдыха, оздоровления и культурного досуга.

Добавлена новая статья, регламентирующая создание и работу визит-центров.

Визит-центр – объект туризма, представляющий собой здание, сооружение либо помещение, предназначенное для распространения информации о туристском потенциале и предоставления туристских услуг.

Строительство, реконструкция, оснащение, содержание и эксплуатация визит-центра осуществляются субъектом предпринимательства в порядке, установленном законодательством РК.

Визит-центр располагается на территории туристских ресурсов, туристских маршрутах и иных объектах туризма в соответствии с законодательством РК.

Порядок и условия деятельности визит-центра, а также требования к его деятельности утверждаются уполномоченным органом.

Помимо этого, скорректированы и дополнены функции Министерства туризма и спорта:

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов, а также требования, предъявляемые к ним;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, а также перечень оборудования и техники для горнолыжных курортов, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;

утверждает правила и размер субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских ресурсах и путях следования к ним, а также требования к санитарно-гигиеническим узлам, затраты на содержание которых подлежат субсидированию;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на строительство объектов придорожного сервиса, а также перечень таких объектов и требования, предъявляемые к ним;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих туристскую деятельность, на приобретение автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, а также требования к транспортным средствам, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;

утверждает правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

Также расширены функции местных исполнительных органов:

осуществляет мониторинг неотчуждения и целевого использования визит-центров, мест размещения туристов, оборудования и техники для горнолыжных курортов, объектов придорожного сервиса, автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, в течение пяти лет со дня получения субъектом предпринимательства возмещения части затрат, а также функционирования санитарно-гигиенических узлов в течение периода получения субсидирования части затрат, в том числе объектов туризма и субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города областного значения с особым статусом в соответствии с Законом РК;

определяет пределы границ приоритетных туристских территорий;

обеспечивает включение направлений и мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в планы развития области, города республиканского значения и столицы, разрабатываемые в рамках документов Системы государственного планирования РК.

Новые казино для иностранцев откроют в нескольких регионах РК

Соответствующие поправки внесены в закон "Об игорном бизнесе".

Дополнено, что казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор или тотализаторов) подлежат размещению в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу, в Талгарском районе Алматинской области, районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

При этом в игровые заведения в указанных регионах допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Аналогичным образом с 17 мая меняются Типовые правила работы игорных заведений.

Обновлены правила работы единой системы учета (ЕСУ) ставок

Для осуществления посредством ЕСУ учета наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от участника пари в пользу букмекерской конторы и (или) тотализатора, и выплату выигрышей участникам пари, а также персонифицированного сбора, обработки и хранения информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, букмекерская контора или тотализатор обеспечивают подключение своих АПК к ЕСУ на основании заключаемого с юридическим лицом, обеспечивающим функционирование ЕСУ договора об интеграции.

При первичной регистрации участника пари оператор осуществляет идентификацию личности участников пари, после успешного прохождения которой участнику пари открывается электронный кошелек в системе электронных денег ЕСУ (СЭД ЕСУ).

В дальнейшем оператор осуществляет идентификацию личности участников пари до принятия ставки.

Не допускается открытие электронного кошелька в СЭД ЕСУ и реализация электронных денег в СЭД ЕСУ лицам, не прошедшим проверку.

Не допускается осуществление перевода электронных денег в СЭД ЕСУ между электронными кошельками в СЭД ЕСУ участников пари.

Оператор посредством ЕСУ в автоматизированном режиме обеспечивает учет принятых наличных и безналичных платежей в кассах и электронных кассах тотализатора или букмекерской конторы от участников пари в пользу букмекерской конторы или тотализатора, и выплаченных выигрышей участникам пари.

При установлении деловых отношений с участником пари осуществляется проверка его возраста, наличие в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари, и в Едином реестре должников на предмет наличия неисполненных обязательств по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также в списке лиц, причастных к террористической деятельности, в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечне лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Оператор на постоянной основе осуществляет мониторинг по выявлению на территории РК интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий.

Охрана природы, сельское хозяйство

Правительство расширило территорию природного заказника в ВКО

Территория государственного природного заказника республиканского значения "Оңтүстік Алтай" (комплексный) увеличена на 5244,2799 гектара в пределах Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Таким образом, со 2 мая 2026 года площадь заказника выросла с 197176,1 гектара до 202 420,3799 гектара.

С 13 мая на ряде водоемов Казахстана вводятся ограничения и запреты на ловлю рыбы и других водных животных в связи с наступлением периода нереста и размножения.

Также введен запрет на рыболовство:

с применением колющих орудий лова (острога, пика, капкан), самоловных орудий лова (самоловы, перетяги, переметы), электротока, взрывчатых и отравляющих веществ, а также огнестрельного оружия;

с применением орудий лова и способов рыболовства, не включенных в Перечень разрешенных к применению промысловых и не промысловых видов орудий и способов рыболовства;

при отсутствии разрешения на пользование животным миром;

в зимовальных ямах в зимний период, на нерестилищах во время нереста и в иных участках, в сроки и местах, установленных настоящими ограничениями и запретами;

в местах концентрации и на путях миграции рыбных ресурсов и других водных животных в период их размножения, установленный настоящими ограничениями и запретами;

способом багрения, гоном при помощи бряцания и ботания;

с изъятием рыбных ресурсов и других водных животных менее промысловой меры.

Цифровые финансовые активы

Законодательно утвержден порядок обращения цифровых финансовых активов

В закон "О рынке ценных бумаг" добавлена новая глава, которая определяет обращение цифровых финансовых активов.

Выпуск цифровых финансовых активов осуществляется его эмитентом на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов в порядке, установленном Законом РК "О цифровых активах в Республике Казахстан".

Сделки с цифровыми финансовыми активами, а также уступка прав (требований) по обязательствам эмитентов цифровых финансовых активов подлежат:

регистрации в системе учета держателей цифровых финансовых активов оператора платформы цифровых финансовых активов в отношении цифровых финансовых активов, выпущенных на такой цифровой платформе;

отражению в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария.

Подтверждение прав по цифровым финансовым активам осуществляется путем представления сведений в отношении держателя цифрового финансового актива из системы учета держателей цифровых активов оператора платформы цифровых финансовых активов или системы учета центрального депозитария. При этом приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе учета центрального депозитария.

Порядок регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражения данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и порядок подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также порядок и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности на рынке цифровых финансовых активов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Также поправками установлено, что андеррайтер (эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов следующими способами:

способом "твердых обязательств", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги, цифровые финансовые активы в целях их последующей продажи другим инвесторам;

способом "наилучших усилий", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов путем их предложения инвесторам;

и иными способами размещения эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

Нацбанк утвердил Правила выпуска цифровых финансовых активов, их размещения, оборота (обращения) и погашения

Документ определяет порядок и условия выпуска цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин), их размещения, оборота (обращения) и погашения, требования к эмитентам стейблкоинов и решению о выпуске стейблкоинов, требования к инвесторам стейблкоинов, порядок и условия признания лиц квалифицированными инвесторами в целях осуществления сделок с цифровыми финансовыми активами и перечень цифровых финансовых активов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

Эмитентами стейблкоинов выступают юридические лица в организационно-правовой форме АО либо ТОО.

Минимальный размер собственного капитала для эмитентов стейблкоинов устанавливается в размере двести миллионов тенге.

Выпуск стейблкоинов осуществляется только после пополнения банковского счета эмитента, предназначенного для хранения базового актива стейблкоина эквивалентной эмитируемому объему стейблкоина суммой денег в национальной или иностранной валюте в зависимости от валюты, в которой номинирован стейблкоин.

Утверждены Правила осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов

Правила определяют:

порядок учетной регистрации операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

перечень документов и сведений, представляемых оператором платформы цифровых финансовых активов, оператором торговой платформы цифровых активов в Национальный Банк, для прохождения учетной регистрации;

требования к организационно-правовой форме оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

требования к минимальному размеру уставного капитала оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

порядок удостоверения и мониторинга оператором платформы цифровых финансовых активов наличия и состояния (сохранности) базового актива цифровых финансовых активов;

требования к внутренним правилам осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов;

требования к кибербезопасности, применимые к цифровым платформам оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

порядок реорганизации оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов;

квалификационные требования, условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов;

порядок передачи всех данных (сведений), учитываемых и хранящихся на цифровых платформах, в том числе данных (сведений) об эмитентах цифровых финансовых активов, держателях цифровых финансовых активов и принадлежащих операторам цифровых финансовых активов, операторам торговой платформы цифровых активов, другому оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов.

Нацбанк утвердил Правила применения мер надзорного реагирования к оператору обмена необеспеченных цифровых активов

Национальный Банк применяет к оператору обмена необеспеченных цифровых активов следующие меры надзорного реагирования:

рекомендательные меры надзорного реагирования;

меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков;

принудительные меры надзорного реагирования.

При определении целесообразности применения мер надзорного реагирования и выборе меры надзорного реагирования учитываются:

уровень риска, характер нарушений или недостатков, их последствий;

масштаб и значительность допущенных нарушений и (или) недостатков и их последствий;

систематичность, продолжительность нарушений и (или) недостатков;

влияние допущенных нарушений и (или) недостатков на финансовое состояние;

способность скорректировать ситуацию в результате применения выбранной меры надзорного реагирования;

наличие и эффективность (результативность) ранее примененных мер надзорного реагирования;

адекватность применяемой меры надзорного реагирования основаниям ее применения;

причины, обусловившие возникновение выявленных нарушений и (или) недостатков и (или) рисков.

Утвержден Перечень имущества, которое может выступать базовым активом цифровых финансовых активов, Требования к организациям, которые вправе выступать в качестве организации по хранению базового актива цифрового финансового актива (ЦФА)

Перечень (виды) имущества, которое может выступать базовым активом ЦФА, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой ЦФА), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег:

государственные ценные бумаги РК (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств);

ценные бумаги международных финансовых организаций;

негосударственные ценные бумаги, включая, акции, долговые ценные бумаги, инфраструктурные облигации;

производные ценные бумаги;

производные финансовые инструменты;

паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РК;

доля участия в ТОО, зарегистрированном в соответствии с законодательством РК и др.

Организация по хранению базового актива ЦФА отвечает за сохранность, достоверность и актуальность учета базового актива с момента его фактического получения на хранение от эмитента данного ЦФА.

АРРФР РК утвердило Требования к эмитентам и инвесторам цифровых финансовых активов (ЦФА)

Документ устанавливает устанавливают требования к эмитентам и инвесторам ЦФА, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой ЦФА), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег (их эквивалентов), а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов, и к решению о выпуске указанных цифровых финансовых активов, порядку и условиям признания физических лиц квалифицированными инвесторами в целях осуществления сделок с указанными ЦФА.

Эмитентами являются юридические лица-резиденты РК, в отношении которых отсутствуют вступившие в законную силу судебные акты о признании их банкротами или о ликвидации, а также отсутствуют решения собственника (собственников) имущества или уполномоченных органов, включая органы, предусмотренные учредительными документами, о ликвидации таких юридических лиц.

Инвесторами ЦФА могут быть физические и юридические лица.

Инвесторы ЦФА совершают сделки по приобретению ЦФА самостоятельно или с использованием услуг брокера или дилера или управляющего инвестиционным портфелем.

Брокер или дилер или оператор платформы цифровых финансовых активов признают физическое лицо квалифицированным инвестором при условии его соответствия одному или нескольким из следующих требований:

имеет трудовой стаж не менее 3 лет в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми финансовыми активами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений, и (или) в сфере управления рисками, связанными с совершением операций с финансовыми инструментами, цифровыми финансовыми активами;

не менее 50 сделок с финансовыми инструментами, совершенных на организованном рынке ценных бумаг и иных фондовых биржах в течение двенадцати последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

не менее 50 сделок с цифровыми финансовыми активами, совершенных на платформе оператора платформы цифровых финансовых активов в течение двенадцати последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8500 МРП;

прошел тестирование.

Также утвержден Перечень цифровых финансовых активов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

АРРФР РК утвердило Правила регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами

Документ определяет порядок регистрации сделок с ЦФА в системе учета держателей ЦФА и их отражения в системе учета центрального депозитария, особенности учета прав, условия и порядок подтверждения прав по ЦФА, а также порядок и особенности регистрации залога прав по ЦФА.

Регистрация сделок с ЦФА осуществляется в системе учета держателей ЦФА оператора платформы ЦФА в отношении ЦФА, выпущенных на такой цифровой платформе.

Учет прав по ЦФА осуществляется оператором системы учета на основании данных системы учета, обеспечивающей идентификацию владельцев ЦФА, неизменность записей и сохранность данных о праве собственности на ЦФА.

Банковская деятельность

Правила признания лицами, связанными с банком особыми отношениями, утвердили в АРРФР РК

Правила устанавливают порядок признания лицами, связанными с банком, банковским конгломератом, филиалом банка – нерезидента РК особыми отношениями.

Так, установлены следующие размеры банковских займов и банковских гарантий, принятие решений о выдаче которых входит в полномочия должностных лиц банка, при превышении которых указанные лица признаются лицами, связанными с банком особыми отношениями:

0,7% от собственного капитала банка на дату принятия банком решения о выдаче банковского займа, банковской гарантии – для банков с размером собственного капитала до 100 000 000 000 тенге включительно;

от собственного капитала банка на дату принятия банком решения о выдаче банковского займа, банковской гарантии – для банков с размером собственного капитала до включительно; 0,5% от собственного капитала банка на дату принятия банком решения о выдаче банковского займа, банковской гарантий – для банков с размером собственного капитала свыше 100 000 000 000 тенге.

Признаками связанности физического лица или организации с банком особыми отношениями являются:

заемщик (физическое лицо или организация), относится к группе заемщиков банка, объединенных в такую группу в соответствии с требованиями максимального риска на одного заемщика, в которой один из заемщиков такой группы является лицом, связанным с банком особыми отношениями;

заемщик (физическое лицо или организация), сделка с которым осуществлена с нарушением внутренних процедур банка в части соблюдения требований к оценке кредитоспособности и (или) наличию надлежащего обеспечения по такой сделки;

физическое лицо или организация, заключившее сделку с банком, по которой обеспечение представлено лицом, связанным с банком особыми отношениями, за исключением гарантий (поручительств) и резервных аккредитивов банков, имеющих долговой рейтинг по международной шкале не ниже "ВВВ" рейтингового агентства Standard & Poors (Стандард энд Пурс) либо не ниже "Ваа2" по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) либо не ниже "ВВВ" по международной шкале рейтингового агентства Fitch (Фич).

Также документом определен перечень лиц, которые не признаются лицами, связанными с банком особыми отношениями.

Помимо этого, АРРФР РК утвердило Правила заключения сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями

Документ содержит Требования к обеспечению, признаки неустойчивого финансового положения лица, и перечень высоколиквидных активов.

АРРФР РК утвердил Правила осуществления инвестиционной деятельности банка

Правила включают в себя:

требования к организациям, приобретаемым или создаваемым банком, а также предельные размеры участия банка в указанных организациях;

дополнительные требования к приобретению акций и долей участия, в юридических лицах, предусмотренных подпунктом 23 пункта 2 статьи 23 Закона о банках;

требования к приобретаемым банком, филиалом банка-нерезидента РК долговым эмиссионным ценным бумагам;

перечень международных финансовых организаций, долговые эмиссионные ценные бумаги которых банк, филиал банка-нерезидента РК вправе приобретать;

порядок совершения банком сделок с:

- собственными долговыми эмиссионными ценными бумагами;

- облигациями, выпущенными дочерними организациями банка, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом;

- облигациями банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком;

случаи и порядок приобретения банком, филиалом банка-нерезидента РК на неорганизованном рынке ценных бумаг:

- государственных и негосударственных ценных бумаг при совершении сделок на вторичном рынке ценных бумаг;

- производных финансовых инструментов;

- производных ценных бумаг.

Также утверждены Правила приобретения и перечень финансовых инструментов, с которыми банки с универсальной банковской лицензией, банки с базовой банковской лицензией, исламские банки, филиалы банков-нерезидентов РК, филиалы исламских банков-нерезидентов РК осуществляют дилерскую деятельность и брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

АРРФР РК утвердило:

пруденциальные нормативы и лимиты для филиалов банков-нерезидентов РК;

пруденциальные нормативы для банковских конгломератов.

Оффшорные зоны

Новый Перечень оффшорных зон утвердил Нацбанк

В утвержденный перечень оффшорных зон включены 50 государств и территорий, среди которых Андорра, Багамские острова, Белиз, Панама, Мальта, Сейшельские острова, а также отдельные территории США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Испании, Португалии и Китая.

Под оффшорными зонами понимаются юрисдикции, предоставляющие налоговые льготы и (или) не предусматривающие раскрытие информации при проведении финансовых операций.

Документ направлен на регулирование финансовых операций с юрисдикциями, предоставляющими льготный налоговый режим либо не обеспечивающими достаточную прозрачность финансовой информации.

Микрокредитование

Обновлены Правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах

Приоритетные направления микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах, за исключением несельскохозяйственных проектов, определяются на основе скрининга.

Преимущественная поддержка оказывается сельскохозяйственным, потребительским кооперативам и переработке сельскохозяйственной продукции.

Микрокредиты предоставляются с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции – до 7 лет ;

для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции – ; максимальная сумма микрокредита:

- до 2 500 МРП, в том числе реализуемых членами кооперативов в рамках деятельности кооператива, а также для проектов по переработке сельскохозяйственной продукции – до 8 000 МРП;

- до 8 000 МРП для развития кооперативов.

При повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 000 МРП, но не более двух раз. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее 1/2 части максимального срока микрокредита;

номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

наличие залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев продолжительности срока микрокредитования;

заявки на микрокредитование рассматриваются на основе сводной информации в соответствии приоритетным направлениям сельских округов.

Микрокредиты не предоставляются на следующие цели:

приобретение легкового автотранспорта; приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;

приобретение и/или строительство зданий, помещений, объектов жилищного назначения с целью их последующей сдачи в аренду за исключением объектов, расположенных в туристско-рекреационных зонах и предназначенных для временного проживания туристов и отдыхающих;

на оптовую и розничную торговлю.

Образование

Со 2 мая вводятся Правила деятельности международных и иностранных вузов в РК

Порядок организации образовательной деятельности, приема на обучение и управления качеством образования регулируется в соответствии с законодательством РК и внутренними документами международных и иностранных учебных заведений в РК или их филиалов, обеспечивающими качество образования не ниже уровня качества образования в международных и иностранных учебных заведениях.

Международные и иностранные учебные заведения в РК и их филиалы осуществляют свою деятельность на территории РК в формах совместной образовательной программы, программы двойного диплома и стратегического партнерства.

Реализация программ двойного диплома подразумевает соответствие образовательных программ организации высшего или послевузовского образования-партнеров с выдачей двух документов об образовании.

Стратегическое партнерство подразумевает повышение качества высшего образования посредством направления иностранным вузом квалифицированного профессорско-преподавательского состава, внедрения методик обучения, обучения местных преподавателей посредством курсов повышения квалификации и др.

Президентскую стипендию на 2026 год распределили между творческими вузами

В текущем году всего выделено 16 стипендий, которые распределены следующим образом:

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы – 4 стипендии студентам;

Казахский национальный университет искусств имени К. Байсейітовой – 8 стипендий студентам;

Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова – 3 стипендии студентам, 1 – магистранту.

МНВО утвердило Правила государственной аттестации военных вузов

Государственная аттестация проводится в отношении ВСУЗов, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования, независимо от ведомственной подчиненности, один раз в пять лет ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Перечень ВСУЗов, подлежащих государственной аттестации, утверждается Уполномоченным органом с указанием сроков аттестации и размещается на его официальном интернет-ресурсе.

Основными направлениями и объектами изучения при проведении государственной аттестации являются:

контингент обучающихся;

кадровый потенциал;

материальные активы, необходимые для реализации образовательных программ (учебные корпуса, учебная/научная/специализированная лабораторная база, технические средства обучения, программное обеспечение, условия для обучающихся (питание, проживание, медицинское обслуживание);

библиотечный фонд;

учебная, учебно-методическая, воспитательная работа;

профессиональная практика (стажировка);

научно-исследовательская работа.

Государственная аттестация проводится в срок не более 7 рабочих дней.

Для определения соответствия уровня подготовки обучающихся по освоению образовательных программ, предусмотренных требованиями ГОСО, проводится оценивание результатов обучения посредством среза знаний обучающихся выпускных курсов бакалавриата и магистратуры.

На основании заключения аттестационной Комиссии издается приказ Уполномоченного органа о признании ВСУЗа прошедшим или не прошедшим государственную аттестацию, не позднее 10 календарных дней.

Импорт и экспорт товаров

Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

С 1 мая 2026 года вводится полугодовой запрет на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:

отходов и лома медногое, алюминиевого, свинцовогое, прочих, содержащих свинец, кадмий или ртуть, а также несортированных и не содержащих свинец, кадмий или ртуть;

отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Жилье, строительство, архитектура

Утверждена типовая форма договора залога недвижимого имущества в рамках реновации

Предметом договора является передача в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности Предмета залога с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантии в рамках реновации.

Предметом залога являются земельный участок либо объект недвижимости, принадлежащие Залогодателю на праве собственности.

Предмет залога остается в пользовании и владении Залогодателя, без права распоряжения.

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента регистрации в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и действует до полного исполнения обязательств Уполномоченной компанией по Договору о предоставлении гарантии в рамках реновации.

Изменения в Правилах организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Оплата инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности производится пропорционально стоимости выполненных объемов работ по строительству объектов.

Для объектов, строящихся с участием государственных инвестиций, оплата расходов на привлечение инжиниринговых услуг осуществляется в рамках лимитов, предусмотренных в проектно-сметной документации.

Введена новая норма, в которой говорится, что в случае корректировки проектно-сметной документации на строительство объектов без изменения проектных решений цена ранее заключенного договора на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности увеличению не подлежит.

Утверждены Правила регистрации залога долей в многоквартирном жилом доме

Регистрация залога долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов осуществляется на основании электронной заявки с приложением документов по перечню.

Срок оказания государственной услуги составляет 1 рабочий день с момента регистрации заявки в Системе.

Заявка для регистрации залога долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов включает персональные данные залогодателя, данные залогодержателя и сведения о залоге.

После регистрации заявки и приложенных документов услугодатель в течение 1 рабочего дня с момента получения документов проверяет их полноту.

В случае достоверности сведений в заявке и полноты представленных документов на оказание государственной услуги, услугодатель осуществляет регистрацию в Системе договора залога. При регистрации договора залога, услугодатель подписывает, а Система автоматически формирует и направляет выписку о регистрации залога доли в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов, в личный кабинет услугополучателя в Системе и на электронную почту залогодателя.

Обновлены Правила рассмотрения документов по проекту строительства многоквартирного жилого дома для заключения договора о предоставлении гарантии

Теперь документ также регламентирует процедуры рассмотрения документов для заключения договоров в рамках реновации.

В частности, установлены:

процедуры приема и учета Единым оператором заявок застройщика и уполномоченной компании на заключение договоров в рамках реновации;

порядок рассмотрения Единым оператором заявки застройщика и уполномоченной компании на заключение договора о реновации;

порядок рассмотрения Единым оператором заявки застройщика и уполномоченной компании на присоединение Единого оператора к договору о предоставлении гарантии в рамках реновации;

порядок рассмотрения Единым оператором документов застройщика и уполномоченной компании для заключения дополнительного соглашения к договору о предоставлении гарантии в рамках реновации в связи с разработкой проектно-сметной документации по проекту реновации;

порядок принятия решения о выдаче гарантии и заключении Единым оператором с застройщиком и уполномоченной компанией договоров в рамках реновации.

Изучение и использование недр

Приняты Правила организации и проведения государственного геологического изучения недр

Государственное геологическое изучение недр осуществляется в целях:

актуализации геологической информации о недрах в пределах территории ведения работ;

создания геологических карт;

выявления предполагаемых (прогнозных) ресурсов полезных ископаемых.

Планирование государственного геологического изучения недр осуществляется уполномоченным органом по изучению недр в соответствии с документами государственного планирования, стратегическими и программными документами, а также с учетом уровня геологической изученности территории и приоритетов социально-экономического развития.

В целях планирования уполномоченный орган формирует и утверждает пообъектный план проведения работ.

Организация и проведение работ осуществляется национальным оператором в области геологии.

Работы выполняются поэтапно и включают:

подготовительный этап;

полевой этап;

камеральный этап;

подготовку отчета о результатах геологоразведочных работ.

Изменились правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на старательство

Для получения государственной услуги нужно направить через "Единую платформу недропользования" (ЕПН), заявление с документами по перечню.

Заявление с прикрепленными документами регистрируется в ЕПН с присвоением уникального учетного номера, даты и времени (часы, минуты) регистрации.

Сведения о поданном заявлении подлежат автоматическому размещению в ЕПН и содержат:

фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) услугополучателя;

координаты территории участка старательства, который заявитель просит предоставить в пользование;

дату и время поступления заявления.

При подаче всех необходимых документов через ЕПН в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания госуслуги с указанием даты получения результата.

Услугодатель в течение 7 рабочих дней проверяет достоверность и соответствие представленных документов и выдает следующий результат:

выдача лицензии, переоформленной лицензии на старательство;

мотивированный отказ.

При наличии оснований для отказа в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, услугодатель формирует мотивированный отказ и направляет его на согласование прокурору области, города республиканского значения или столицы посредством ЕПН.

Изменились правила выдачи лицензии на добычу твердых полезных ископаемых (ТПИ)

Для получения госуслуги нужно подать посредством Единой платформы недропользования (ЕПН) заявление о выдаче лицензий, с предусмотренными документами.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подлежат нотариальному засвидетельствованию.

Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, составляются на казахском и русском языках. Копии документов, составленных на иностранном языке, прилагаемые к заявлению, представляются с переводом на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом.

Заявление регистрируется в ЕПН с присвоением уникального учетного номера, даты и времени (часы, минуты) регистрации.

Каждое заявление регистрируется отдельно.

Сведения о поданном заявлении подлежат размещению в ЕПН в течение двух дней со дня подачи заявления и содержат:

наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) услугополучателя;

координаты территории, определяющие участок недр, который услугополучатель просит предоставить в пользование для добычи твердых полезных ископаемых;

дату и время поступления заявления.

Услугодатель рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней со дня его поступления и при отсутствии оснований для отказа направляет уполномоченному органу по изучению недр заявление, прилагаемые к заявлению отчет об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых и документы, содержащие сведения о территории запрашиваемого участка недр.

В случае согласования с уполномоченным органом по изучению недр границ запрашиваемого участка недр услугодатель в течение трех рабочих дней направляет услугополучателю уведомление о необходимости получения соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ, проведения экспертиз и согласований плана горных работ и плана ликвидации.

Услугодатель выдает лицензию посредством ЕПН не позднее пяти рабочих дней со дня представления необходимых согласований, положительных заключений экспертиз и копии соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ либо отказывает в ее выдаче.

При наличии оснований для отказа в выдаче лицензии на добычу твердых полезных ископаемых в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, услугодатель формирует мотивированный отказ и направляет его на согласование в Генеральную прокуратуру посредством ЕПН.

Также изменились правила выдачи лицензии на разведку ТПИ.

Обновлены Правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов

Правила распространяются на всех недропользователей, в том числе на операторов по контракту на недропользование, доверительных управляющих по углеводородам, независимо от форм собственности.

Определение размера ущерба осуществляется по факту обнаружения, а также при наличии информации по ущербу от самих недропользователей или государственных органов:

при разведке и добыче углеводородов – уполномоченным органом в области углеводородов.

Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов, определяется исходя из объема фактических потерь углеводородов, превышающих их нормированные потери, и определяется исходя из средней стоимости в соответствии с официальными котировками цен за отчетный период.

Размер ущерба определяется в соответствии с примерами определения размера ущерба за сверх нормированные потери.

Вооруженные силы

Токаев изменил Устав внутренней службы ВС, других войск и воинских формирований

Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, в течение 30 календарных дней со дня поступления на воинскую службу обязан на период прохождения воинской службы передать в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду).

Нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом нужно в указанный срок представить в кадровую службу.

Военнослужащий-контрактник вправе сдавать в аренду жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.

Министерство обороны утвердило новый Перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации.

В перечень включены 36 объектов.

Под военным городком в документе понимается комплекс зданий и сооружений, расположенных на одном земельном участке и имеющих определенное целевое назначение для размещения военнослужащих, гражданского персонала и работников Вооруженных сил РК.

Культура

Новые Правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений утвердило Министерство культуры

При проведении зрелищных, культурно-массовых мероприятий организаторы, творческие коллективы и исполнители обязаны информировать зрителя об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений.

Информация об использовании фонограмм размещается на объектах наружной (визуальной) рекламы, в том числе находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи соответствующей билетной продукции, а также в масс-медиа.

В информации о проведении культурно-массовых мероприятий, передаваемой на теле-, радиоканалах, продолжительность звукового информирования об использовании фонограмм составляет не менее 5 секунд в начале или конце сообщения (имеется исключение).

Громкость сообщения об использовании фонограмм не должна быть ниже громкости самого сообщения о проведении культурно-массовых мероприятий. Также запрещено искажать звук сообщения.

Обновлен профстандарт "Деятельность в области религии"

Деятельность в сфере религии включает осуществление профессиональной деятельности во всех областях общественной и частной жизни, социально-практическую работу в группах социальной адаптации и реабилитации, профилактику и противодействие экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности различных религиозных групп (организаций).

Профстандарт содержит следующие карточки профессий:

теолог – 4 и 6 уровень ОРК;

имам – 3 уровень ОРК;

исламовед – 6 и 7 уровень ОРК;

религиовед – 8 уровень ОРК;

исламовед – 4 и 8 уровень ОРК;

религиовед – 6 и 7 уровень ОРК.

Утверждены Правила деятельности организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Организации по охране и использованию объектов историко-культурного наследия создаются по решению местного исполнительного органа в организационно-правовой форме коммунального государственного учреждения.

Основными задачами организации являются:

охрана и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия находящийся на территории местного исполнительного органа;

проведение научно-исследовательских, учетных и мониторинговых работ;

разработка и реализация мероприятий по использованию объектов историко-культурного наследия;

создание специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия;

ведет работу по подготовке документов для установления новых сооружений монументального искусства.

Также организация проводит археологические, охранно-спасательные работы на памятниках археологии согласно утвержденному плану уполномоченного.

Изменились Правила присвоения звания "Народный" или "Образцовый" коллективам художественной самодеятельности

Для получения государственной услуги руководитель коллектива художественной самодеятельности подает заявку с приложением документов по перечню.

При обращении на бумажном носителе, результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме, распечатывается, заверяется печатью местного исполнительного органа и подписью уполномоченного лица.

При обращении посредством портала результат оказания государственной услуги направляется руководителю коллектива в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица местного исполнительного органа.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные документы и формирует проект результата оказания государственной услуги.

Транспорт

Изменен порядок расчета утилизационного платежа на транспортные средства

Расчет утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, произведенных в Республике Казахстан или ввозимых из других государств, за исключением Республики Беларусь или Российской Федерации, производится по каждому виду и категории автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники следующим образом:

По = Базовая ставка *коэффициент 1,

где По – утилизационный платеж в отношении одной единицы автотранспортного средства или самоходной сельскохозяйственной техники, подлежащая оплате производителями (импортерами).

Расчет утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых из Республики Беларусь или Российской Федерации, производится по каждому виду и категории автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники согласно приложению 4 следующим образом:

По = Базовая ставка *коэффициент 2,

где По – утилизационный платеж в отношении одной единицы автотранспортного средства или самоходной сельскохозяйственной техники, подлежащая оплате производителями (импортерами).

Также введен коэффициент утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых из Республики Беларусь или Российской Федерации.

Так, коэффициент составляет:

Для транспортных средств категории М1:

С электродвигателем – 60;

С объемом двигателя:

до 1 000 см3 – 22;

от 1 001 см3 до 2 000 см3 – 136;

от 2 001 см3 до 3 000 см3 – 164;

свыше 3 001 см3 – 246 и т.д.

В Правила открытия аэропортов для обеспечения международных полетов внесли поправки

Добавлено понятие:

международный аэропорт – аэропорт, обеспечивающий международные воздушные перевозки, в котором организован таможенный, пограничный и санитарно-карантинный контроль.

Также обновлен перечень требований, которым должны соответствовать аэропорты при открытии для обеспечения международных полетов воздушных судов.

В частности, у аэропорта должны быть:

действующий сертификат годности аэродрома, а также техника, оборудование и авиационный персонал для обеспечения наземного обслуживания воздушных судов иностранных авиакомпаний;

аэровокзал с изолированной и оборудованной системой двойного коридора;

помещение для оформления пассажирской таможенной декларации;

не менее двух досмотровых стоек, оснащенных не менее двумя специальными техническими средствами досмотра пассажиров, багажа, грузов, ручной клади;

не менее двух кабин для паспортного контроля в залах "вылет", "прилет" и по одной кабине в специально отведенных залах и бизнес-залах;

в авиационных хабах обеспечиваются помещения для размещения транзитных (трансферных) пассажиров, оборудованные справочным бюро (телефоном), междугородним (международным) телефоном, информационным табло о прилетающих и вылетающих воздушных судах и имеющие соответствующие санитарно-бытовые условия;

в авиационных хабах предусматриваются складские помещения и камеры хранения для багажа и грузов (в том числе для неопознанных грузов, багажа, почты, ручной клади), оснащённые пожарной и охранной сигнализацией, а также склады временного хранения товаров, находящихся под таможенным контролем

в авиационных хабах имеются помещения для содержания специальных служебных животных;

в авиационных хабах организуется площадка для проведения дезинфекции и дезинсекции воздушных судов по эпидемиологическим показаниям и т.д.;

Изменились правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью инватакси

Основанием для предоставления услуг инватакси лицам с инвалидностью является действующее заключение врачебно-консультативной комиссии по форме 026/у.

Заключение ВКК выдается организацией первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления на срок установления инвалидности.

Пациентам с психическими или поведенческими расстройствами заключение ВКК выдается медицинской организацией психического здоровья, осуществляющей динамическое наблюдение за пациентами.

Поставщик в период оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси фиксирует маршруты поездок с формированием информации о маршруте через портал социальных услуг в форме электронно-цифрового документа, посредством мобильного приложения заказа такси с передачей в модуль "личный кабинет поставщика" на Портале для формирования акта выполненных работ (оказанных услуг).

Изменились Правила формирования перечня приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования

В Перечень включаются сельскохозяйственные машины и оборудования, внесенные в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Перечень формируется Комитетом промышленности и утверждается приказом Министра промышленности и строительства РК.

Перечень содержит сведения из выписки из Реестра, актуализируется не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля на соответствующий год.

Заявитель или уполномоченный его представитель при реализации приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования обеспечивает предоставление покупателю выписки из Реестра.

Заявитель для включения производимой сельскохозяйственной машины или оборудования в Перечень подает в бумажной или электронной форме заявку с 1 октября по 1 ноября текущего года на последующий год и с 1 мая по 1 июня на соответствующий год в Комитет с приложением:

перечня производимых сельскохозяйственных машин и оборудования на государственном и русском языках;

выписки из Реестра.

Труд, занятость

Министерство труда обновило две формы:

"Отчет о численности лиц, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости"

"Индивидуальная карта занятости".

Первая форма представляется электронно частными агентствами занятости в уполномоченный орган посредством "Электронной биржи труда" ежеквартально до 5 числа месяца, следующего после отчетного квартала.

Вторая форма представляется электронно лицами, ищущими работу в карьерные центры района, города, города республиканского значения, столицы единовременно при обращении лица, ищущего работу, в карьерные центры.

Обновлены Правила формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов

Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов формируется на республиканском уровне уполномоченным госорганом, на региональном уровне – акиматами, центрами трудовой мобильности, НПП "Атамекен".

Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов на республиканском уровне формируется на:

краткосрочный период, ежегодно в срок не позднее 1 мая и охватывает период четырех кварталов, период прогнозирования – 1 год;

и охватывает период четырех кварталов, период прогнозирования – 1 год; среднесрочный период, ежегодно в срок не позднее 1 мая период прогнозирования – не менее 6 лет, включая год формирования прогноза;

период прогнозирования – не менее 6 лет, включая год формирования прогноза; долгосрочный период (демографический прогноз), ежегодно в декабре, период прогнозирования – до 2050 года, включая год формирования прогноза.

Прогноз спроса на рабочую силу наемных работников разделяется на новый спрос и спрос по замещению.

Спрос по замещению рассчитывается как сумма спроса по причинам достижения пенсионного возраста и смертности.

Спрос по причине достижения пенсионного возраста определяется по дате рождения.

Спрос по причине смертности определяется путем применения коэффициентов смертности к численности наемных работников, формируемые уполномоченным органом в области государственной статистики.

Министерство труда пересмотрело квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2026 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю увеличена с 0,25% 0,3% ;

; на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 2,9% до 2,85%.

Государственные закупки

С 8 мая в Казахстане установлен ряд изъятий из национального режима в госзакупках

Правительство приняло постановление, согласно которому при осуществлении государственных закупок установлены изъятия из национального режима происходящих из иностранных государств товаров:

машиностроительной отрасли;

химической промышленности;

металлургической промышленности;

строительной промышленности;

мебельной промышленности.

Исключением являются товары, не производимые в РК.

К участию в гозакупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Банкротство

Некоторым казахстанцам сократили сроки внесудебного банкротства

В правила применения процедуры внесудебного банкротства внесли соответствующие изменения.

По общему правилу срок проведения процедуры внесудебного банкротства составляет 6 месяцев.

Однако в отношении должника, совокупная задолженность которого не превышает 1 600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году), установленного законом о республиканском бюджете на дату подачи заявления, и срок неисполнения обязательств которого превышает пять лет, процедура внесудебного банкротства проводится один месяц со дня размещения указанных сведений на веб-портале "электронного правительства".

Также уточняется, что обработка заявлений услугополучателя, в том числе проверка на соответствие условиям для подачи заявления на проведение процедуры внесудебного банкротства, осуществляется автоматически в информационном сервисе "Tazalau", реализованный на регистраторской информационной системе "Qoldau.kz", путем сверки данных регистрирующих государственных органов, организаций и кредитных бюро.

Административно-территориальное устройство РК

На 94 642 га увеличилась площадь Актау по решению правительства РК.

В черту города были включены земли водного фонда Каспийского моря.

Теперь площадь земель в границах города Актау составляет 124 491,2062 га.

Услуги естественных монополий

Утверждены типовые правила оказания социально ответственных услуг в сферах естественных монополий

МНЭ утвердило:

Типовые правила оказания социально ответственной услуги "Выдача технических условий на подключение к сетям";

Типовые правила оказания социально ответственной услуги "Проверка готовности объекта к подключению на соответствие выданным техническим условиям".

Прием заявлений и выдача результатов оказания социально ответственной услуги осуществляются:

через услугодателей;

через Государственную корпорацию "Правительство для граждан";

посредством веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или в автоматизированной информационной системе государственного градостроительного кадастра;

посредством объектов информатизации, определенных центральными государственными органами;

электронном носителе.

Заявление на выдачу технических условий на подключение к сетям или увеличение объема регулируемой услуги рассматривается:

для технически несложных объектов – в течение 5 рабочих дней;

для технически сложных объектов – в течение 10 рабочих дней.

По итогам рассмотрения заявления услугодатель:

выдает технические условия;

отказывает в выдаче технических условий.

Наружная реклама

Установлены дополнительные требования к размещению наружной рекламы

Рекламные изображения и (или) информация на объектах наружной (визуальной) рекламы не должны использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты РК и иные охраняемые законом тайны.

Правоохранительные органы

Изменились Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе РК

В частности, правила дополнены следующим:

При повторном медицинском обследовании (МО) кандидатов на службу и сотрудников, признанных ранее годными по МО и рекомендованными по ПФО, в течение 3 месяцев с момента проведения обследования у экспертов ВВК допускается принятие соответствующего нового заключения в том же акте МО (если за этот период не произошло ухудшение состояния здоровья, подтвержденного документально).

При этом, на момент вынесения нового заключения, учитываются сроки действия результатов исследований, а также необходимость дообследования (ПФТ, вестибулярная проба, ЭЭГ) у отдельных специалистов с учетом распределения видов деятельности по графам Требований.

В случаях, когда кандидат или сотрудник признается негодным на службу в должности, указанной в направлении, и предоставляет новое направление на другую должность, проводится повторное (дальнейшее) освидетельствование при условии отсутствия оснований, препятствующих по состоянию здоровья и физическому развитию поступлению на службу на вновь предложенную должность. В указанных случаях новое заключение принимается в том же акте МО в течение 3 месяцев с момента проведения обследования у экспертов ВВК.

Содержание данного пункта распространяется и на случаи, когда кандидат на службу или сотрудник не завершил МО или ПФО (в том числе при направлении на обследование или лечение) и явился повторно на МО или ПФО в течение 3 месяцев с момента проведения обследования у экспертов ВВК.

При повторном МО в сроки свыше 3 месяцев с момента проведения обследования у экспертов ВВК оформляется новый акт МО.

При вынесении в течение 6 месяцев с момента предыдущего МО нового заключения ВВК о годности (с изменением категории годности) по одной и той же должности, либо на должности, предусматривающие в соответствии с пунктами и графами Требований одинаковые или более высокие требования к состоянию здоровья и развитию по сравнению с требованиями к предыдущей должности (в связи с которой проводилось ранее МО), заключение предыдущего МО считается отмененным.

Также в документ внесен ряд других изменений.