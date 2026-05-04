При выселении должников вместо привлечения понятых можно будет использовать видеофиксацию

В Казахстане предлагают ввести альтернативу для понятых – используя видеофиксацию. Пока – только некоторых действий в рамках исполнительного производства. Например, при выселении должников. Соответствующие законодательные поправки уже одобрены Мажилисом в первом чтении, пишет Zakon.kz.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства". Новшество, таким образом, предлагается – причем в качестве не замены, но альтернативы (либо традиционные понятые, либо обязательная видеофиксация) – только для исполнительных действий:

при выселении должника (дополнение в пункт 1 статьи 106 Закона РК "Об исполнительном производстве");

при вскрытии и осмотре помещений и хранилищ, принадлежащих должникам с дальнейшим изъятием найденного имущества (дополнение в пп. 9) пункта 1 статьи 126 Закона);

при уничтожении имущества, которое не удалось реализовать (дополнение в пункт 5 статьи 106 Закона).

Из чего следует, что для следственных действиях типа обыска, при котором (согласно статье 254 Уголовно-процессуального кодекса) необходимо участие понятых, альтернатива с вариантом обязательной видеофиксации не рассматривается. Во всяком случае в рамках данного пакета поправок.

Но не исключено, что когда-нибудь научно-технический прогресс коснется и следственных действий. Почему – очевидно. В наш цифровой век видеоконтроля обязательные "аналоговые" подписи неких посторонних граждан (числом не менее двух) в протоколе, что в ходе следственных или исполнительных действий не было нарушений (или они были), выглядят "рудиментом прошлого".

Однако сначала надо проверить, как будет работать в новом формате механизм удостоверения, что следственное действие было проведено корректно. Для чего, собственно, институт понятых и был когда-то введен. Но, кстати, не везде.

По криминальным сериалам знаем (а некоторые – и по собственному опыту) о таких участниках уголовного процесса, как прокурор и адвокат, свидетель и эксперт и т.д. Но есть среди них уникальные люди – понятые. Уникальные – потому что их участие в следственных действиях не предусмотрено в подавляющем большинстве юрисдикций, среди которых: Великобритания, Франция, Канада, Китай, США, Япония, Германия и другие.

Слово старинное, а потому не вполне ясное: понятые не потому, что знают, понимают в чем-то, а принятые, привлеченные. Короче, они – свидетели не самого некоего события, того же преступления, а правильного или неправильного составления протокола в ходе расследования.

При этом реального смысла в них никогда не было. Если следователи фальсифицировали данные, это выяснялось на суде, а то и раньше – службой внутренних расследований, как ее ни назови. Потому и обходились без понятых в Европе, Китае и Америке. Да и на родине термина институт понятых выхолостился: стал чисто формальным в лучшем случае.

Он еще и поэтому рудимент прошлого, как его назвал известный российский юрист – но не тот, первый, а второй... Напомним, что в соседней юрисдикции еще в 2011 году на самом высоком уровне было предложено перейти от участия понятых к "современным способам фиксации фактов". Однако инициатива почему-то захлебнулась.

В Казахстане же об альтернативной видеофиксации на документальном уровне задумались сейчас. Но, повторимся, в отношении не следственных, а только исполнительных действий. Помимо вышеприведенных соображений общего порядка, есть еще и чисто практические причины.

Не так-то легко привлечь людей в качестве понятых: это ведь дело добровольное. Правда, согласно статье 82 УПК, посвященной привлечению понятых и вообще объясняющей термин, у понятых существуют обязанности, и если гражданин дал согласие быть понятым, за уклонение от этих новых своих обязанностей без уважительных причин суд может оштрафовать на сумму до 50 МПР (216 250 тенге).

Но если человек первоначально не давал такого согласия, никакого принуждения быть не может: участвовать в производстве следственного действия – это его право, а не обязанность.

А порой понятых просто нелегко найти: или соседей нет дома, или ночь, или дело происходит в безлюдной местности. В принципе, в некоторых таких случаях допускается действовать и без понятых. Например, инспекторам при освидетельствовании на месте на опьянение водителя ТС. Но видеофиксация во всех случаях – метод более прогрессивный и универсальный.

Уточним, законопроект с соответствующими поправками одобрен пока лишь в первом чтении в Мажилисе.