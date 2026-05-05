Правительство утвердило Генплан Туркестана

Постановлением правительства РК от 30 апреля 2026 года утвержден Генеральный план города Туркестана Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Туркестан – административный центр Туркестанской области, расположенный в 165 км от города республиканского значения Шымкента, является одним из древнейших городов Казахстана, расположен на автомобильных и железнодорожных транспортных магистралях республиканского значения, связывающих южные области Казахстана с западными и восточными его регионами. Исторические памятники религии и культуры расположены как в городе Туркестане, так и его окрестностях.

Главная гордость города Туркестана – это мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, расположенный в историческом ядре города с охранной зоной Древнего Туркестана. В 2000 году город Туркестан отметил свое 1500-летие на мировом уровне, в 2003 году мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2017 году на 34-м заседании постоянного Совета министров культуры стран – членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) город Туркестан был избран культурной столицей тюркского мира.

Утвержденная граница города Туркестана составляет 22 370 гектаров.

Генеральный план определяет долгосрочные перспективы территориального развития города Туркестана, формирования архитектурно-планировочной структуры, функционально-градостроительного зонирования территории, принципиальные решения по организации системы обслуживания и размещения объектов общегородского назначения, развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры, предложения по инженерной защите и подготовке территории, градостроительные мероприятия по улучшению экологической обстановки.

Что планируется в первую очередь

Первая очередь охватывает период до 2031 года и основывается на планах и программах, касающихся перспектив развития населенного пункта, а также на предложениях данного Генерального плана.

При проектировании Генерального плана учтены следующие факторы, отвечающие перспективному уровню социального развития города:

четкое функциональное зонирование;

формирование новой индивидуальной жилой застройки усадебного типа;

дальнейшее формирование общественного центра города и мини общественных центров в новой жилой застройке;

дальнейшее формирование и совершенствование транспортной сети города и инженерной инфраструктуры;

благоустройство и озеленение территорий вдоль дорог;

организация единой, взаимоувязанной системы зеленых насаждений общего пользования, способствующих улучшению микроклиматических условий города;

проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.

Пространственное решение и структура системы улиц определены в увязке с архитектурно-планировочным решением и функциональным зонированием города, учетом существующей планировочной структуры.

Учитывая месторасположение очага сибиреязвенного захоронения, отмеченных участков на схеме, Генеральным планом на данной территории в период первой очереди не будет проводиться строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры. Любая деятельность в такой зоне строго регулируется и требует согласования с государственными органами ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора.

Основными задачами реализации первой очереди строительства являются увеличение средней жилищной обеспеченности до 27 м² на человека, обеспеченность инженерным оборудованием района новой комплексной застройки, выполнение градостроительных проектов для районов по размещению строительства на первую очередь строительства. Застройка жилых территорий первой очереди строительства намечена жилыми комплексами со встроенными в первые этажи объектами обслуживания и районами усадебной застройки.

Таким образом, в Генеральном плане определены общие объемы нового жилищного строительства, расселяемое население, территории, необходимые для его размещения, объемы убыли существующего жилищного фонда, динамика движения жилищного фонда и структура по этажности застройки.

В пределах рассматриваемой территории до 2031 года может быть размещено 3 557,4 тыс. м² жилой застройки, из них: 2-3 этажной – 414,8 тыс. м², 4,5,6 этажной – 1203,9 тыс. м², 6-12 этажной – 1379,7 тыс. м², усадебной – 559,0 тыс. м². Численность населения города в принятых границах на конец первой очереди 2031 года составит 280 тыс. человек.

Улучшение жилищных условий и новое строительство жилищного фонда на первую очередь Генерального плана опираются на Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029, прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года и Послание главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

Концепция консолидирует все меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства, обеспечения жильем граждан, модернизации и развития системы ЖКХ. Основные меры государственной поддержки в жилищном строительстве направлены на стимулирование строительства доступного жилья широким слоям населения за счет обустройства районов застройки инженерными сетями, привлечение частных инвестиций, ипотечных программ, единой жилищной политика, стимулирование роста жилищного фонда с учетом комплексного планирования территории.

Также к мерам развития ЖКХ относятся:

регулирование и контроль в строительной деятельности;

цифровизация ЖКХ;

градостроительное планирование;

рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Из социально значимых объектов на первую очередь запроектировано размещение 35 школ общей вместимостью 45630 обучающихся и предусмотрено строительство 52 детских сада общей вместимостью 11500 мест.

Определена стоимость строительства по первому этапу реализации проектных решений (2031 год) в сумме 1898,8 млрд тенге.

Из общего объема капитальных вложений 199,8 млрд тенге, или 10%, предусмотрено на производственное строительство, 1699 млрд тенге, или 90%, на непроизводственное строительство.

Основную часть затрат непроизводственного строительства составят затраты на жилищное строительство, доля которых в общем объеме этих капитальных вложений составит 47%, доля капитальных вложений на строительство объектов культурно-бытового обслуживания – 36,8%.

Постановление вводится в действие с 4 мая 2026 года.