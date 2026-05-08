Кабинеты помощи детям-жертвам насилия начнут работать в Казахстане

Министр просвещения приказом от 30 апреля 2026 года утвердил Типовые правила деятельности кабинетов помощи детям-жертвам насилия, сообщает Zakon.kz.

Целью кабинетов является оказание всесторонней помощи детям, потерпевшим от насилия, в том числе при проведении судебно-медицинской экспертизы и осуществлении следственных действий.

Задачи кабинетов:

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

организация предоставления всесторонней помощи и поддержки детям, потерпевшим от насилия;

сопровождение детей, потерпевших от насилия, при проведении судебно-медицинской экспертизы и следственных действий, с учетом принципа обеспечения наилучших интересов ребенка;

обеспечение взаимодействия с уполномоченными государственными органами, включая правоохранительные органы, органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, медицинские организации, в целях своевременного оказания помощи детям, потерпевшим от насилия.

Установлено, что деятельность кабинетов основывается на принципах законности, конфиденциальности и приоритета наилучших интересов ребенка.

Координацию работы кабинетов проводят местные исполнительные органы, а их финансирование осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Деятельность кабинетов организуется в городах, районах (городах областного значения), районах в городе, городах районного значения, поселках, селах, сельских округах на базе организаций или в виде самостоятельных юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами, в том числе через государственный социальный заказ.

Решения о создании, реорганизации и ликвидации кабинетов, а также о назначении на должность и освобождении от должности руководителя кабинета принимают местные исполнительные органы.

Кабинеты осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:

психологическое – содействие центрам психологической поддержки в оказании индивидуальной психологической помощи детям, потерпевшим от насилия, включая проведение диагностики и консультаций, направленных на решение психоэмоциональных проблем, кризисных ситуаций, преодоление последствий психотравмирующих событий;

медицинское – содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, госпитализации в организации здравоохранения;

судебно-медицинское – сотрудничество с судебно-медицинскими экспертами для проведения комплексной судебно-медицинской оценки состояния детей, потерпевших от насилия;

следственное – сопровождение и поддержка детей, потерпевших от насилия, во время проведения следственных действий органами внутренних дел.

При этом оказание помощи детям, потерпевшим от насилия, осуществляется в кабинетах круглосуточно и бесплатно.

Помощь детям, потерпевшим от насилия, оказывается при наличии письменного или информированного согласия родителей или других законных представителей, за исключением случаев, когда органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, установлено, что между интересами родителей или других законных представителей и ребенка имеются противоречия.

В кабинеты принимаются дети, потерпевшие от насилия, с рождения до 18 лет.

Основаниями для принятия детей, потерпевших от насилия, являются заявление лица, доставившего несовершеннолетнего, или самостоятельное обращение несовершеннолетнего.

При приеме несовершеннолетнего работник кабинета составляет акт о приеме ребенка, потерпевшего от насилия.

Руководитель кабинета при приеме ребенка, потерпевшего от насилия:

незамедлительно сообщает об этом родителям или другим законным представителям ребенка, за исключением случаев, если это противоречит интересам ребенка;

в случае необходимости экстренной медицинской помощи несовершеннолетнему незамедлительно вызывает скорую медицинскую помощь;

незамедлительно вызывает представителей органов внутренних дел, центра психологической поддержки, органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству, организации здравоохранения.

Во время пребывания в кабинете каждому ребенку, потерпевшему от насилия, гарантируются:

охрана его жизни и здоровья;

защита его достоинства;

защита от всех форм насилия;

получение квалифицированной помощи.

Специалист центра психологической поддержки незамедлительно проводит первичную оценку ситуации ребенка.

В свою очередь органами внутренних дел проводятся необходимые мероприятия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК.

При этом показания ребенка принимаются с соблюдением процессуальных норм и минимизации необходимости повторного допроса.

В случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы ребенку, потерпевшему от насилия, она проводится в оборудованной секции кабинета с привлечением судебно-медицинского эксперта.

В процессе экспертизы должны быть обеспечены приватность, уважение достоинства ребенка и минимальное количество присутствующих лиц, не участвующих непосредственно в проведении судебно-медицинской экспертизы.

При проведении судебно-медицинской экспертизы, следственных действий в отношении ребенка, потерпевшего от насилия, по возможности обеспечивается участие специалиста того же пола, что и ребенок, либо иного специалиста с учетом психологического состояния ребенка.

На основании первичной оценки ситуации ребенка, потерпевшего от насилия, руководителем кабинета составляется и подписывается индивидуальный план работы (ИПР) по согласованию с органами внутренних дел, судебно-медицинским экспертом, центром психологической поддержки, органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству и родителями или другими законными представителями ребенка.

Персональные данные несовершеннолетних, ставшие известными в период нахождения детей, потерпевших от насилия, в кабинете, не разглашаются.

Кабинет состоит из следующих секций, которые располагаются в изолированном для постороннего доступа пространстве:

секция для проведения судебно-медицинской экспертизы;

секция для проведения следственных действий;

секция психолога;

рабочая секция.

В секциях размещается информация о работе кабинета и предоставляемых услугах.

При организации предметно-пространственной среды детей исключается перенасыщение лишними деталями, чрезмерное использование декоративных элементов и ярких контрастных цветов.

Для оформления кабинета и мебели применяются светлые и нейтральные цвета, обеспечивающие спокойное эмоциональное состояние детей.

При входе в кабинет располагается группа ожидания для отдыха детей, потерпевших от насилия, где создаются условия для безопасности и комфорта детей.

Приказ вводится в действие с 17 мая.