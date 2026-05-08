Право

Правила деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов утверждены в РК

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
Постановлением Национального банка от 29 апреля 2026 года утверждены правила осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Юридическое лицо, намеревающееся получить лицензию, представляет в Национальный банк заявление по форме с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах.

В случае внесения изменений в документы оператор обмена необеспеченных цифровых активов уведомляет о таких изменениях Национальный банк в течение 10 рабочих дней с представлением новой редакции документов.

С 12 июля 2026 года вводится в действие:

  • что для оказания госуслуги "Выдача лицензии на дилерскую деятельность на рынке цифровых активов – обменные операции с необеспеченными цифровыми активами" работник Нацбанка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги.

При направлении услугополучателем заявления через веб-портал "цифрового правительства" в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Национальный банк получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" сведения о документах, удостоверяющих личность руководителя услугополучателя, и о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Уточняется, что работник ответственного подразделения в течение двух рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о получении лицензии, проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов, ответственное подразделение в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства, готовит проект лицензии либо проект мотивированного отказа.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии Национальный банк направляет услугополучателю предварительное решение о мотивированном отказе с уведомлением о времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до истечения срока рассмотрения заявления.

Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Заявление для получения лицензии рассматривается Национальным банком в течение 20 рабочих дней со дня представления услугополучателем полного пакета документов и сведений.

Работник ответственного подразделения в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом Нацбанка соответствующего решения, направляет услугополучателю уведомление о выдаче лицензии с приложением лицензии либо мотивированный отказ в выдаче лицензии.

Национальный банк выдает услугополучателю лицензию на казахском и русском языках.

Копия лицензии подлежит размещению на главной странице официального интернет-ресурса (при наличии) оператора обмена необеспеченных цифровых активов и в месте, доступном для обозрения клиентам оператора обмена необеспеченных цифровых активов, в случае оказания услуги через физические отделения или пункты самообслуживания.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.

