Право

Представление отчетности банками, финорганизациями и страховыми компаниями: утверждены правила

Фото: freepik
Постановлением АРРФР утверждены Правила публикации финансовой отчетности и основных показателей деятельности АО, финансовых организаций, банков, филиалов банков-нерезидентов РК, банковских холдингов, страховых организаций, страховых брокеров, холдингов и т.д., сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что акционерные общества и финансовые организации (за исключением банковских и страховых холдингов) ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации или на своих официальных интернет-ресурсах соответствующую международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней организации – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет.

Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, у которых отсутствует свой официальный интернет-ресурс, могут опубликовать годовую финансовую отчетность на интернет-ресурсе профильной ассоциации (союза) или иного профильного объединения.

Страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, ежегодно дополнительно публикуют соответствующую международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней организации – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет на казахском и русском языках в средствах массовой информации или на своих официальных интернет-ресурсах.

Банки второго уровня и страховые (перестраховочные) организации и АО "Банк Развития Казахстана" ежеквартально не позднее 60 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, публикуют в средствах массовой информации или на своих официальных интернет-ресурсах соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированные и неконсолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

Банковские и страховые холдинги, являющиеся резидентами РК, ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом после представления годовой финансовой отчетности в Национальный банк РК, публикуют в средствах массовой информации:

  • не имеющие дочерних организаций – подтвержденные аудиторской организацией, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности неконсолидированные годовые бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и аудиторский отчет;
  • имеющие дочерние организации – подтвержденные аудиторской организацией, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированные годовые бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и аудиторский отчет.

Филиалы банков-нерезидентов РК, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, филиалы страховых брокеров-нерезидентов РК ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации на казахском и русском языках соответствующие международным стандартам финансовой отчетности:

  • годовую отчетность по данным бухгалтерского учета;
  • годовую консолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента РК, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента РК, аудиторский отчет после подтверждения аудиторской организацией достоверности представленных в ней сведений и утверждения банком-нерезидентом РК;
  • годовую консолидированную финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, страхового брокера-нерезидента РК, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, страхового брокера-нерезидента РК, утвержденную страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом РК, страховым брокером-нерезидентом РК, а также аудиторский отчет независимой от проверяемых страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, страхового брокера-нерезидента РК, их акционеров (участников) и руководящих работников аудиторской организации, подтверждающий достоверность представленных в ней сведений.

Филиалы страховых организаций-нерезидентов РК, осуществляющие обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, ежегодно дополнительно публикуют соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, а в случае отсутствия дочерней организации – неконсолидированную годовую финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК и аудиторский отчет на казахском и русском языках в средствах массовой информации.

Филиалы банков-нерезидентов РК и филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах.

Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК и филиалы страховых брокеров-нерезидентов РК в срок не позднее 10 календарных дней после дня опубликования отчетности по данным бухгалтерского учета и отчетности их страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, страховых брокеров-нерезидентов РК, представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведения об исполнении требований Правил.

Постановление вводится в действие с 17 мая 2026 года.

