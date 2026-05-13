Обновлены правила уведомления казахстанцев о нарушении безопасности персональных данных
В частности, правила изложены в новой редакции.
Уведомление (оповещение) о нарушении безопасности персональных данных направляется уполномоченному органу письменно или в форме электронного документа либо способом с применением элементов защитных действий.
В течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных собственник или оператор уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:
- контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);
- меры, предпринятые для устранения нарушения;
- персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи.
Центр обеспечения кибербезопасности, служба реагирования на инциденты кибербезопасности, национальный координационный центр кибербезопасности, отраслевой центр кибербезопасности, национальная служба реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности, государственный оперативный центр кибербезопасности в пределах своей компетенции в течение трех часов c момента обнаружения ими нарушения безопасности персональных данных оповещают уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:
- персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи;
- необходимые меры для защиты персональных данных, в том числе правовые, организационные и технические.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления о нарушении безопасности персональных данных направляет оператору "цифрового правительства" следующую информацию:
- возможные риски нарушения прав и законных интересов субъектов;
- меры, рекомендуемые субъектам для защиты своих персональных данных;
- персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи;
- контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).
Оператор "цифрового правительства" на основании информации, полученной от уполномоченного органа, осуществляет уведомление субъектов о нарушении безопасности персональных данных либо об обработке персональных данных путем направления информации в личный кабинет на веб-портале "цифрового правительства", мобильное приложение "цифрового правительства" или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.