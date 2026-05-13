Обновлены правила уведомления казахстанцев о нарушении безопасности персональных данных

Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 30 апреля 2026 года внесены изменения в Правила осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Уведомление (оповещение) о нарушении безопасности персональных данных направляется уполномоченному органу письменно или в форме электронного документа либо способом с применением элементов защитных действий.

В течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных собственник или оператор уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:

контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);

меры, предпринятые для устранения нарушения;

персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи.

Центр обеспечения кибербезопасности, служба реагирования на инциденты кибербезопасности, национальный координационный центр кибербезопасности, отраслевой центр кибербезопасности, национальная служба реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности, государственный оперативный центр кибербезопасности в пределах своей компетенции в течение трех часов c момента обнаружения ими нарушения безопасности персональных данных оповещают уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:

персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи;

необходимые меры для защиты персональных данных, в том числе правовые, организационные и технические.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления о нарушении безопасности персональных данных направляет оператору "цифрового правительства" следующую информацию:

возможные риски нарушения прав и законных интересов субъектов;

меры, рекомендуемые субъектам для защиты своих персональных данных;

персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентский номер сотовой связи;

контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).

Оператор "цифрового правительства" на основании информации, полученной от уполномоченного органа, осуществляет уведомление субъектов о нарушении безопасности персональных данных либо об обработке персональных данных путем направления информации в личный кабинет на веб-портале "цифрового правительства", мобильное приложение "цифрового правительства" или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.