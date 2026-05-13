#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Право

Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердил Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного содействия службе экономических расследований.

Граждане участвуют в профилактике правонарушений в следующих формах:

  • индивидуальной;
  • коллективной.

Граждане привлекаются к профилактике финансовых правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с финансовыми правонарушениями.

При этом граждане могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).

В заявлении гражданин указывает индивидуальную либо коллективную форму участия в профилактике правонарушений.

Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам. После чего обращается в местный исполнительный орган с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

Местный исполнительный орган в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

  • не достигшие совершеннолетия;
  • в отношении которых проводится досудебное расследование;
  • состоящие на профилактическом учете;
  • в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
  • состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.

В свою очередь, на коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело.

Общественные помощники, участвующие в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

  • участия в организации правовой пропаганды;
  • участия в работе консультативно-совещательных органов;
  • содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
  • предупреждения и пресечения правонарушений.

Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.

После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.

Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в табеле учета результатов работы общественного помощника.

Правилами установлено, что за организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.

Приказ вводится в действие с 23 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Военная спецтехника, военный танк, армия, военные учения, военный полигон
10:52, Сегодня
Командира части в Актау будут судить после гибели солдата
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
12:29, 06 марта 2026
Как казахстанцев будут привлекать к профилактике правонарушений: утверждены правила
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
09:49, 12 мая 2026
В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Корешков покинул &quot;Трактор&quot;
10:41, Сегодня
Легенду казахстанского хоккея уволили из российского клуба
Прогноз четвертьфинала Рыбакина - Свитолина в Риме
10:24, Сегодня
Способна на сенсацию: как завершится четвертьфинал Рыбакина - Свитолина на "тысячнике" в Риме
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
10:13, Сегодня
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: