Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердил Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного содействия службе экономических расследований.

Граждане участвуют в профилактике правонарушений в следующих формах:

индивидуальной;

коллективной.

Граждане привлекаются к профилактике финансовых правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с финансовыми правонарушениями.

При этом граждане могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).

В заявлении гражданин указывает индивидуальную либо коллективную форму участия в профилактике правонарушений.

Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам. После чего обращается в местный исполнительный орган с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

Местный исполнительный орган в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

не достигшие совершеннолетия;

в отношении которых проводится досудебное расследование;

состоящие на профилактическом учете;

в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.

В свою очередь, на коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело.

Общественные помощники, участвующие в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

участия в организации правовой пропаганды;

участия в работе консультативно-совещательных органов;

содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

предупреждения и пресечения правонарушений.

Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.

После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.

Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в табеле учета результатов работы общественного помощника.

Правилами установлено, что за организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.

Приказ вводится в действие с 23 мая.