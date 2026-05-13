Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила
Согласно документу, вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного содействия службе экономических расследований.
Граждане участвуют в профилактике правонарушений в следующих формах:
- индивидуальной;
- коллективной.
Граждане привлекаются к профилактике финансовых правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с финансовыми правонарушениями.
При этом граждане могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).
В заявлении гражданин указывает индивидуальную либо коллективную форму участия в профилактике правонарушений.
Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам. После чего обращается в местный исполнительный орган с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.
Местный исполнительный орган в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.
Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:
- не достигшие совершеннолетия;
- в отношении которых проводится досудебное расследование;
- состоящие на профилактическом учете;
- в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
- состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.
В свою очередь, на коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело.
Общественные помощники, участвующие в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:
- участия в организации правовой пропаганды;
- участия в работе консультативно-совещательных органов;
- содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
- предупреждения и пресечения правонарушений.
Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.
После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.
Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в табеле учета результатов работы общественного помощника.
Правилами установлено, что за организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.
Приказ вводится в действие с 23 мая.