Подключение к национальной системе биометрической аутентификации: утверждены правила

Заместитель премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 30 апреля 2026 года утвердил Правила функционирования и подключения к национальной системе биометрической аутентификации, сообщает Zakon.kz.

Порядок функционирования национальной системы включает в себя сбор, использование, хранение и уничтожение биометрических данных, собранных в национальной системе.

Сбор включает в себя получение биометрических данных лица с учетом его согласия на сбор, обработку персональных данных. По итогам сбора биометрических данных лица в национальной системе формируется эталонное изображение лица.

Процесс использования эталонного изображения лица из национальной системы включает в себя этапы первичного и последующего сравнения и передачи данного изображения.

Указывается, что в процессе биометрической аутентификации при сравнении с эталонным изображением лица из национальной системы, в целях предотвращения подмены проводится процедура проверки достоверности текущего изображения лица, которая включает автоматизированный анализ видеопотока на предмет выявления признаков несоответствия, в том числе признаков использования поддельных, статических либо заранее записанных изображений и видеоматериалов.

Процедура проверки достоверности текущего изображения лица осуществляется с использованием технических и программных средств национальной системы и предполагает последовательную фиксацию попыток прохождения биометрической аутентификации.

Первичное сравнение изображений в национальной системе происходит на основании биометрических данных, полученных из Государственной базы данных "Физические лица" или Единой информационной системы "Беркут", последующее сравнение изображений осуществляется с применением эталонных изображений из национальной системы.

Для первичного сравнения изображений в целях установления личности используется текущее изображение лица и документы, удостоверяющие личность, из цифровых систем.

После завершения процедуры биометрической аутентификации инициатору передается информация об успешном или неуспешном прохождении биометрической аутентификации электронным сообщением.

Биометрические данные, полученные из цифровых систем или сформированные в результате обработки достоверного изображения лица, подлежат хранению или уничтожению после получения согласия лица на сбор, обработку персональных данных.

Подключение к национальной системе биометрической аутентификации

Для получения доступа к национальной системе инициатор формирует заявку на подключение к национальной системе биометрической аутентификации посредством веб-портала "цифрового правительства" (sb.egov.kz) и направляет оператору для рассмотрения и принятия решения о подключении к национальной системе.

Оператор, получив уведомление о необходимости просмотра заявки посредством веб-портала, в течение двух рабочих дней направляет ответ по заявке.

В случае выявления неполноты и недостоверности сведений, указанных в заявке, оператор направляет мотивированное заключение об отказе в интеграции для повторного обращения на веб-портале.

В случае согласования заявки оператор в течение 10 рабочих дней предоставляет инициатору доступ к тестовой среде национальной системы для проведения тестирования интеграции.

Инициатор совместно с оператором в срок не более трех месяцев проводят тестирование интеграции до получения положительного результата.

В случае положительного результата тестирования инициатор формирует акт тестирования и ввода в эксплуатацию, удостоверяет электронной цифровой подписью уполномоченного лица и направляет на согласование оператору.

При отрицательном результате тестирование интеграции продолжается до получения положительного результата.

Оператор при получении заявки и акта тестирования и ввода в эксплуатацию в течение трех рабочих дней согласовывает данный акт посредством электронной цифровой подписи.

При отрицательном результате проверки оператор возвращает акт тестирования и ввода в эксплуатацию на доработку инициатору.

Инициатор в срок не более трех рабочих дней осуществляет доработку акта тестирования и ввода в эксплуатацию и повторно направляет его на рассмотрение оператору.

При положительном согласовании акта тестирования и ввода в эксплуатацию, оператор в срок не более трех рабочих дней направляет инициатору проект договора на подключение к национальной системе.

Доступ к национальной системе инициатору предоставляется оператором в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора на подключение к национальной системе.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.