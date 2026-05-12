Утверждены новые правила присвоения адресов объектам недвижимости

Совместным приказом министра промышленности и строительства и заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 30 апреля 2026 года утверждены Правила адресации объектов недвижимости на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Адресация на территории Республики Казахстан проводится в целях формирования адреса объекта недвижимости.

Адрес объекта недвижимости излагается на казахском и русском языках.

Адрес объекта недвижимости состоит из:

наименования области, района, города, района в городе, сельского округа, поселка, села;

наименования составных частей населенного пункта;

номера первичного объекта;

номера вторичного объекта.

Перед номером первичного объекта указывается тип первичного объекта (дом, здание, строение, сооружение, гараж).

В зависимости от типа объекта недвижимости структура адреса дополняется дополнительными элементами (корпус, блок, ряд, проезд, линия).

Реквизиты адреса указываются в определенной последовательности написания дедуктивным способом (от общего к частному).

Объектам недвижимости присваиваются предварительные или постоянные адреса.

Предварительный адрес присваивается:

земельным участкам, предоставленным для строительства объектов недвижимости;

объектам незавершенного строительства на стадии подготовки к сдаче в эксплуатацию;

первичным объектам, планируемым к вводу в эксплуатацию;

вторичным объектам в составе первичных, планируемых к вводу в эксплуатацию.

Информация о предварительном адресе объекта недвижимости подлежит регистрации в ИС "Адресный регистр".

Постоянный адрес присваивается:

всем существующим, а также вновь построенным зданиям, сооружениям, сданным в эксплуатацию и имеющим правоустанавливающие документы, при этом адресация объектов садоводства (дачи) осуществляется без приемки в эксплуатацию на основании идентификационного документа;

гаражам, встроенным, пристроенным, встроенно-пристроенным к зданию помещениям, жилым помещениям, мансардным этажам;

объектам, образовавшимся в результате деления на несколько самостоятельных частей;

земельным участкам, право собственности на которых зарегистрированы в регистрирующих органах, предоставленным для строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Адрес не присваивается:

самовольно возведенным объектам;

объектам временного назначения, хозяйственным постройкам, гаражам, размещенным на земельном участке, выделенном гражданам для индивидуального жилищного строительства, объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов, очистным сооружениям, нефтеперегонным сооружениям, отдельно стоящим рекламным, антенно-мачтовым сооружениям, мобильным павильонам, киоскам, навесам, остановкам.

Основными признаками, формирующими адрес, являются:

административно-территориальная привязка, включающая в себя наименование административно-территориальной единицы;

градостроительная привязка, включающая в себя:

- наименование составных частей населенного пункта;

- номер объекта недвижимости;

- регистрационный код адреса.

Адрес объекта недвижимости, расположенного вне населенного пункта в придорожной полосе автомобильной дороги, содержит:

наименование области;

наименование района;

наименование сельского округа;

наименование близлежащего населенного пункта, которому подчиняется административно или территориально;

наименование автомобильной дороги;

расстояние в километрах от начала автомобильной дороги и номер строения/сооружения.

Адрес объекта недвижимости, расположенного в поселениях (населения которых составляет менее 50 человек), содержит:

наименование области;

наименование района;

наименование округа;

наименование близлежащего населенного пункта, которому подчиняется административно или территориально;

наименование поселения;

номер здания/сооружения.

При наличии в поселениях улиц в адресе объекта указывается также наименование улицы.

Адрес объекта недвижимости, расположенного в крестьянских хозяйствах, зонах (базах) отдыха, лагерях, фермах и других поселениях, содержит:

наименование области:

наименование района;

наименование округа;

наименование близлежащего населенного пункта, которому подчиняется административно или территориально;

наименование поселения (зона (база) отдыха, лагерь, ферма и т.п.);

номер здания/сооружения.

Адрес производственных зданий содержит:

наименование области/города республиканского значения;

наименование района/района города республиканского значения;

наименование округа (при наличии);

наименование населенного пункта;

наименование составной части населенного пункта;

номер здания и сооружения, в случае деления на блоки, корпусы присваивается соответствующий номер с указанием дополнительного элемента.

Адрес гаража, дачи (огородного участка) содержит:

наименование административно-территориальной единицы;

наименование гаражного и дачного (садового) кооператива (общества), в случае деления на улицы (кварталы, ряды) указывается наименование улицы (квартала), номер ряда (бокса) через пробел.

При написании адреса наименование составных частей населенного пункта воспроизводится полностью.

Перечень наименований составных частей населенного пункта ведется в электронном и бумажном виде с указанием наименования на казахском и русском языках, транскрипции наименования и документа-основания.

Присвоение нескольких наименований одной составной части населенного пункта и одного наименования нескольким составным частям населенного пункта одной категории не допускается.

Присвоение одного (одинакового) порядкового номера двум первичным либо вторичным объектам не допускается.

При повороте проспекта (улицы, переулка, проезда) более чем на 30 градусов допускается присвоение обособленного наименования от места поворота.

При пересечении составных частей населенного пункта естественными преградами (реки, овраги) допускается присвоение отдельного наименования образующимся участкам.

При объединении составных частей населенного пункта в пределах населенного пункта, объединенным составным частям населенного пункта присваивается одно из наименований этих составных частей населенного пункта.

Порядковый номер объекта присваивается объектам принятым в эксплуатацию и/или при проведении комплексной инвентаризации объектов на территории населенного пункта в целях упорядочивания и устранения некорректных адресных данных.

Присвоение порядковых номеров зданиям (сооружениям), образующим непрерывную застройку с юга на север (с запада на восток), производится соответственно с юга на север (с запада на восток) с нечетными номерами по левой стороне составной части населенного пункта и четными номерами по правой стороне.

Зданиям, находящимся на пересечении составных частей населенного пункта различных категорий, присваивается порядковый номер по составной части населенного пункта более высокой категории.

Зданиям, находящимся на пересечении составных частей населенного пункта равных категорий, присваивается порядковый номер по составной части населенного пункта, на который выходит главный фасад здания. Если на угол выходит два равнозначных фасада одного здания, порядковый номер присваивается по составной части населенного пункта, идущему в направлении к центру населенного пункта. Если главный фасад здания находится внутри двора, присваивается порядковый номер по составной части населенного пункта, вдоль которого вытянуто здание.

Присвоение порядкового номера зданиям, образующим периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная от главной дороги со стороны центра населенного пункта. В случае, если угловое здание имеет главный фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей составной части населенного пункта, его нумерация производится по составной части населенного пункта.

При формировании новой застройки территории населенного пункта, при котором невозможно выполнение требований пункта 24 Правил, допускается присвоение порядковых номеров на данных территориях в обратном порядке, то есть с севера на юг либо с востока на запад, с нечетными номерами по правой стороне составной части населенного пункта и четными номерами по левой стороне составной части населенного пункта.

При возведении дополнительно на земельном участке, принадлежащем физическому или юридическому лицу на праве частной собственности, землепользования (аренды), или ином вещном праве, одного или нескольких объектов недвижимого имущества, каждому объекту присваивается одинаковый порядковый номер, но с добавлением дополнительного номера корпуса или строения (кроме строений, расположенных на собственном приусадебном земельном участке, предназначенных для хозяйственно-бытовых нужд).

На территории застроенного земельного участка определяется основное здание, относительно которого осуществляется нумерация зданий, сооружений, расположенных на данной территории.

При возведении на одном земельном участке двух и более объектов, образующих единый архитектурный ансамбль или являющихся частью одного архитектурно-строительного комплекса, порядковые номера этих объектов состоят из номера основного здания и дополнительного номера корпуса. Указатель "корпус" определяется в зависимости от функционального назначения зданий с учетом функционального использования территории земельного участка, на котором они расположены, и сложившейся нумерации близлежащих зданий.

При этом нумерация зданий производится от главного въезда на территорию земельного участка с учетом расположения основного здания.

Если объект расположен внутри квартала и ни один фасад объекта не выходит на улицы, к порядковому номеру объекта добавляются через знак дроби дополнительные целые цифры. При этом за основной порядковый номер принимается порядковый номер объекта, расположенном на близком расстоянии к подлежащему нумерации объекту.

Цифра через знак дроби увеличивается, соответственно, по мере удаления от объекта с основным порядковым номером. Не допускается добавлять дополнительные целые цифры или заглавные буквы через знак дроби или тире к порядковому номеру объекта, имеющему знак дроби.

Указывается, что на территориях сноса, производимого в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, производится резервирование порядковых номеров для проектируемых зданий, сооружений.

Встроенным и встроенно-пристроенным объектам недвижимости, обладающим признаками самостоятельных объектов (зданий, сооружений), присваивается самостоятельный порядковый номер с добавлением к номеру основного здания буквы (без использования дополнительных символов – пробела, тире, дроби).

39. Порядковые номера вторичным объектам недвижимости присваиваются по часовой стрелке (снизу-вверх) от главного фасада здания. Нумерация начинается с 1 (единицы) и далее, с левого (первого) подъезда от главного фасада здания. Вторичным объектам недвижимости нумерация присваивается после ввода в эксплуатацию первичного объекта недвижимости.

Вторичным объектам недвижимости в зависимости от категории (внутреннее, встроенное, встроенное-пристроенное) присваивается тип вторичного объекта (квартира, нежилое помещение, парковочное место).

Вторичным объектам недвижимости присваивается порядковый номер помещения с указанием типа вторичного объекта недвижимости.

Встроенным вторичным объектам недвижимости присваивается номер встроенного помещения с привязкой к номеру основного здания, в котором он расположен. Встроенным вторичным объектам недвижимости не присваивается самостоятельный порядковый номер, отличный от номера основного здания.

Присвоение одному объекту нескольких адресов, в том числе угловых, относительно нескольких частей населенного пункта не допускается.

Наименование микрорайона добавляется к адресу объекта при условии расположения объекта в установленных границах соответствующего микрорайона.

Наименование составной части населенного пункта, относительно которого нумеруется объект, устанавливается в соответствии с перечнем наименований составных частей населенного пункта.

Адрес является единым для различных частей одного и того же объекта.

Адрес объекта недвижимости излагается полностью.

Регистрация адреса объекта недвижимости в ЦС "Адресный регистр" является подтверждением существования адреса объекта на территории населенного пункта. Документом, подтверждающим регистрацию адреса, является справка по определению адреса объекта недвижимости.

Ведением учета и упразднения адресов, их регистрацию и формирование осуществляют органы архитектуры и градостроительства.

Совместный приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.