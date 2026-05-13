Экономика и бизнес

Жумангарин высказался о "младенческой смертности" среди МСБ

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 12:18 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что на любые жалобы бизнеса правительство реагирует оперативно.

"Факты, которые касаются так называемой "младенческой смертности бизнеса". Это, к сожалению, такое эволюционное явление. Для того, чтобы уменьшить каким-то образом эффект, мы решили открыть при фонде "ДАМУ" реабилитационное отделение. Для того, чтобы предприниматели, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за того, что, может быть, неправильно сделали стратегические какие-то расчеты, могли обратиться, получить помощь – одновременно и финансовые, и нефинансовые меры поддержки", – сказал Серик Жумангарин.

Также он напомнил, что нефинансовые меры поддержки сосредоточены в Национальной палате предпринимателей "Атамекен", а финансовые меры поддержки находятся в фонде "ДАМУ".

"Мы запустили сейчас мобильный офис фонда, купили автобусы специальные для того, чтобы достичь сел. Потому что большая часть бизнесменов, которые именно находятся в таком состоянии, это сельские бизнесмены. Там наиболее тяжелая ситуация именно с тем, что касается неправильных расчетов, нет знаний соответствующих. У них нет возможности до городов добираться. Поэтому для того, чтобы приблизить фонд "ДАМУ" к селу, мы открыли мобильный офис. И они уже начали работать", – пояснил глава МНЭ.

Ранее Серик Жумангарин заявил, что активность МСБ в Казахстане сейчас достаточно хорошая, и он не видит "никаких причин, чтобы волноваться по этому поводу".

Оксана Даирова
