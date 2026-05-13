Патронатное воспитание: внесены изменения в правила

Приказом и.о. министра просвещения от 5 мая 2026 года внесены изменения в Положение о патронатном воспитании, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что опека или попечительство в форме патроната устанавливается над несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе находящимися в организации образования, медицинской или другой организации.

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание осуществляется, исходя из интересов ребенка, для обеспечения семейного воспитания.

Преимущественное право на патронатное воспитание ребенка имеют его родственники, а в случае их отсутствия – лица, состоящие в зарегистрированном браке.

Патронатными воспитателями являются совершеннолетние лица, за исключением следующих лиц:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя, приемного профессионального воспитателя, за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна или попечителя;

лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию;

лиц без гражданства;

лиц, которые на момент установления опеки или попечительства не имеют дохода, обеспечивающего подопечному прожиточный минимум;

лиц, находящихся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

граждан РК, постоянно проживающих на территории республики, не прошедших психологическую подготовку (за исключением близких родственников ребенка).

При этом положение дополнено новым пунктом, в котором говорится, что если лица, выразившие желание стать патронатными воспитателями, состоят в браке, либо совместно проживают с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 11 части первой пункта 1 статьи 122 Кодекса.

К иным лицам, совместно проживающим с лицом, выразившим желание стать патронатным воспитателем, относятся совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия ребенка на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке.

Также уточняется, что лицо, выразившее желание взять ребенка на патронатное воспитание, предоставляет в орган следующие документы:

справки о состоянии здоровья лица, выразившего желание стать патронатным воспитателем, а также супруга(-и), если состоит в браке, и иных лиц, совместно проживающих с лицом, выразившим желание стать патронатным воспитателем (при наличии), подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство;

медицинскую документацию формы № 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка" и формы № 065/у "Паспорт иммунизации".

Аналогичные поправки внесены в Положение о гостевой семье и Положение о приемной семье.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2026 года.