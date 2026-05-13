События

Младенца экстренно доставили из Таиланда в Алматы

Пхукет, младенец, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 13:08 Фото: Telegram/DenMinPR
11 мая 2026 года из города Пхукет (Таиланд) в Алматы бортом медицинской авиации был экстренно транспортирован двухмесячный ребенок, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 13 мая, раскрыли в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"В связи с тяжелым состоянием пациента, необходимостью постоянной кислородной поддержки и нахождением на аппарате искусственной вентиляции легких было принято решение о проведении специализированной медицинской эвакуации с использованием транспортного кювеза. Транспортировка была осуществлена мобильной бригадой медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины".

В ведомстве уточнили, что в состав бригады вошли врач Жасулан Жумгулов, фельдшер Болат Шарипов и руководитель Департамента неонатологии Асхат Куанышбаев.

"После прибытия в Алматы ребенок был госпитализирован в Научный центр педиатрии и детской хирургии для дальнейшего специализированного лечения".Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что Минздрав благодарит специалистов медавиации за оперативность, профессионализм и слаженную работу при проведении медицинской эвакуации.

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 13:08
Подходы к формированию перечня орфанных заболеваний изменят в Казахстане

12 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане изменится оказание медпомощи в стационарах.

Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
