Право

Дополнительное образование для детей: утверждены правила

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра просвещения от 4 мая 2026 года внесены изменения в Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей изложены в новой редакции.

Организациями дополнительного образования для детей являются юридические лица, реализующие одну или несколько образовательных программ, или обеспечивающие содержание и воспитание обучающихся, воспитанников независимо от формы собственности и организационной правовой формы, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, реализующие образовательные программы дополнительного образования и образовательно-оздоровительные программы несовершеннолетним.

Деятельность организаций дополнительного образования для детей осуществляется в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях":

  • в уведомительном порядке – организациями дополнительного образования для детей, не предоставляющими образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним (государственные организации дополнительного образования для детей и частные организации дополнительного образования для детей с размещенным государственным образовательным заказом на дополнительное образование для детей);
  • на основании лицензии – организациями, предоставляющими образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.

Образовательная деятельность организаций дополнительного образования для детей осуществляется по:

  • профильному направлению (научно-техническому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, художественно-эстетическому, социально-педагогическому, социально-общественному, гуманитарному, естественно-математическому, спортивному, физкультурно-оздоровительному, военно-патриотическому, военно-спортивному, языковому, правовому, дебатному, национально-культурному, театральному, STEM, IT, цифровой и финансовой грамотности и безопасности, искусственному интеллекту, волонтерскому направлениям);
  • многопрофильному направлению (не менее 2 профильных направлений).

Основными участниками образовательного процесса в системе дополнительного образования детей являются обучающиеся, родители или законные представители детей и педагогические работники.

Организации дополнительного образования для детей реализуют следующие образовательные программы:

  • образовательно-оздоровительные программы несовершеннолетним – в организациях дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним;
  • образовательные программы дополнительного образования для детей – в организациях дополнительного образования для детей, не предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним.

В каникулярное время по необходимости на базе организаций образования могут открываться клубы, центры (базы) отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием.

Режим работы организации дополнительного образования для детей устанавливается правилами внутреннего распорядка, разработанными и утвержденными организацией дополнительного образования для детей в соответствии с Типовыми правилами внутреннего распорядка организаций образования.

Основными задачами организаций дополнительного образования для детей, не предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, являются:

  • создание условий для получения качественного дополнительного образования для детей, направленного на формирование, развитие личности на основе общечеловеческих ценностей;
  • развитие интеллектуальных, творческих, физических возможностей личности, реализация их способностей;
  • формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;
  • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, уважения к государственным символам и государственному языку, народным традициям;
  • воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни Республики, осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям;
  • воспитание у детей экологической культуры, вовлечение их в природоохранную деятельность;
  • адаптация к жизни в обществе;
  • организация содержательного досуга.

Образовательные программы дополнительного образования для детей разрабатываются Организациями с учетом возрастных особенностей детей, запросов родителей или законных представителей, социально-экономических особенностей региона и национально-культурных традиций.

Образовательные программы дополнительного образования для детей государственных Организаций утверждаются органами управления образованием, частных Организаций – руководителем организации.

Образовательная деятельность обучающихся может осуществляться:

  • в одновозрастных или разновозрастных группах;
  • с постоянным или переменным составом;
  • в групповой (кружки, секции, клубы, отряды, студии, центрах, ансамбли, хоры) и (или) индивидуальной формах обучения;
  • в очной или дистанционной формах обучения.

Организации обеспечивают:

  • ознакомление родителей или иных законных представителей с уставом и образовательными программами дополнительного образования для детей;
  • привлечение родителей или иных законных представителей к участию в мероприятиях;
  • взаимодействие с организациями по профильному направлению.

Предусмотрено, что организации проводят индивидуальную работу с детьми с особыми образовательными потребностями.

Расписание занятий утверждается администрацией Организации с учетом возрастных особенностей детей.

Также утверждены:

  • Порядок деятельности детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств, школ художественно-эстетической направленности, музыкальных школ дворцов школьников (дома, центры, комплексы, центры детско-юношеского творчества).
  • Порядок деятельности дворцов школьников (дома, центры, комплексы, центры детско-юношеского творчества), станций юных натуралистов (детские экологические центры, биологические центры, экобиоцентры), станция юных техников (центры, школы технического творчества детей и юношества), станция юных туристов (центры детско-юношеского туризма).
  • Порядок деятельности дошкольного развивающего комплекса (центр, академия) и т.д.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
