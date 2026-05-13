Утверждены правила классификации электронных госуслуг

Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 30 апреля 2026 года утверждены Правила классификации государственных услуг в электронной форме для определения способа аутентификации услугополучателя, сообщает Zakon.kz.

Классификация государственных услуг осуществляется государственным органом, ответственным за разработку правил оказания государственных услуг.

Классификация государственных услуг в электронной форме включает следующие этапы:

распределение государственных услуг в электронной форме по критериям;

оценка каждого критерия в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;

расчет итогового балла;

определение способа аутентификации услугополучателя.

Для классификации государственных услуг в электронной форме распределяется по следующим критериям:

риск причинения вреда;

наличие изменений данных в базе;

срок оказания государственной услуги в электронной форме;

платность государственной услуги в электронной форме.

Оценка критериев осуществляется в следующем порядке:

риск причинения вреда оценивается по следующим факторам:

возможность получения третьими лицами доступа к результату оказания государственной услуги в электронной форме;

наличие в результате оказания услуги в электронной форме персональных данных;

потенциальные правовые, имущественные или иные последствия для услугополучателя;

возможность изменения правового статуса, прав и обязанностей услугополучателя по результатам оказания государственной услуги в электронной форме.

При этом:

при наличии хотя бы одного фактора, свидетельствующего о существенном риске причинения вреда, присваивается 2 балла;

при отсутствии указанных факторов присваивается 1 балл.

наличие изменений данных в базе:

при наличии изменений – 2 балла;

при отсутствии – 0 баллов;

срок оказания государственной услуги в электронной форме:

более 30 минут – 1 балл;

до 30 минут включительно – 0 баллов;

платность государственной услуги в электронной форме:

платная – 1 балл;

бесплатная – 0 баллов.

По итогам классификации государственной услуги и определения способа аутентификации услугополучателя услугодатель оформляет заключение по форме.

Государственные органы в течение 10 рабочих дней со дня определения способа аутентификации по каждой государственной услуге направляют заключение в уполномоченный орган для технической реализации на портале и в мобильном приложении "цифрового правительства".

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.