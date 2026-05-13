Утверждены правила классификации электронных госуслуг
Классификация государственных услуг осуществляется государственным органом, ответственным за разработку правил оказания государственных услуг.
Классификация государственных услуг в электронной форме включает следующие этапы:
- распределение государственных услуг в электронной форме по критериям;
- оценка каждого критерия в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
- расчет итогового балла;
- определение способа аутентификации услугополучателя.
Для классификации государственных услуг в электронной форме распределяется по следующим критериям:
- риск причинения вреда;
- наличие изменений данных в базе;
- срок оказания государственной услуги в электронной форме;
- платность государственной услуги в электронной форме.
Оценка критериев осуществляется в следующем порядке:
риск причинения вреда оценивается по следующим факторам:
- возможность получения третьими лицами доступа к результату оказания государственной услуги в электронной форме;
- наличие в результате оказания услуги в электронной форме персональных данных;
- потенциальные правовые, имущественные или иные последствия для услугополучателя;
- возможность изменения правового статуса, прав и обязанностей услугополучателя по результатам оказания государственной услуги в электронной форме.
При этом:
- при наличии хотя бы одного фактора, свидетельствующего о существенном риске причинения вреда, присваивается 2 балла;
- при отсутствии указанных факторов присваивается 1 балл.
наличие изменений данных в базе:
- при наличии изменений – 2 балла;
- при отсутствии – 0 баллов;
срок оказания государственной услуги в электронной форме:
- более 30 минут – 1 балл;
- до 30 минут включительно – 0 баллов;
платность государственной услуги в электронной форме:
- платная – 1 балл;
- бесплатная – 0 баллов.
По итогам классификации государственной услуги и определения способа аутентификации услугополучателя услугодатель оформляет заключение по форме.
Государственные органы в течение 10 рабочих дней со дня определения способа аутентификации по каждой государственной услуге направляют заключение в уполномоченный орган для технической реализации на портале и в мобильном приложении "цифрового правительства".
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.